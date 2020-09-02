Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин Минпромторг через суд потребовал 500 млн рублей у производителя процессоров Baikal из-за срыва выпуска новой модели чипа

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Минпромторг подал в Арбитражный суд Москвы иск к производителю микропроцессоров Baikal АО "Байкал Электроникс" с требованием выплатить 500,5 млн рублей. Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе ведомства, иск связан со срывом сроков выпуска процессора Baikal-М, создание которого субсидировал Минпромторг.

Напомним, процессор Baikal-M базируется на архитектуре ARM и выполнен по 28-нм техпроцессу. Изначально компания планировала выпустить этот чип в 2016 году, через год после выхода процессора Baikal-T1, но затем планы были пересмотрены. В 2016 году было заключено соглашение с Минпромторгом о субсидировании создания процессора, по которому первая партия чипов должна была быть выпущена в середине 2018 года, но в итоге процессор представили осенью 2019 года.

Гендиректор "Байкал Электроникс" Андрей Евдокимов признал, что чип был выпущен с опозданием, но назвал сумму иска чрезмерной. "Необходимо учитывать, что таких процессоров ранее в России не существовало и мы создавали инновационный продукт. Каждый этап проекта содержал технологические риски, которые могли сдвинуть сроки выпуска продукции и частично реализовались. Точно оценить эти риски и безошибочно указать сроки заранее было невозможно", - заявил он.

Евдокимов также сообщил, что разработка Baikal-М обошлась в 2,3 млрд рублей. 1,2 млрд рублей из этой суммы пришлось на субсидии, которые были потрачены целевым образом. Сейчас компания выпустила первые образцы устройств на базе нового процессора и работает над создание программной экосистемы для него.

Исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский отметил, что сумма иска Минпромторга превышает годовой объем продаж процессоров Baikal. Удовлетворение иска может сильно затормозить переход российских ведомств и компаний на отечественные чипы.

"Переход на доверенные программно-аппаратные платформы без Baikal невозможен. Как минимум он будет отброшен на несколько лет назад. Десятки частных компаний разрабатывают оборудование на Baikal, считая, что переход на доверенные системы в России необратим, а поддержка со стороны разработчика процессоров будет обеспечена в том числе за счет гарантий государственных акционеров", - заявил Покровский.

Соучредителями "Байкал электроникс" являются компании "Т-платформы" и "Т-нано". По итогам прошлого года убытки "Байкал электроникс" составили 97,3 млн рублей при выручке 198,8 млн рублей. Основатель, совладелец и бывший гендиректор "Байкал электроникс" и "Т-платформ" Всеволод Опанасенко был задержан в марте прошлого года. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Это дело связано с нашумевшей закупкой компьютеров для МВД: в ноябре 2016 года ведомство заключило с "Т-платформами" контракт на 357 млн рублей на поставку 9348 автоматизированных рабочих мест на процессорах "Байкал-Т1". Компания поставила 1837 компьютеров на сумму в 71 млн рублей, а остальные ПК МВД принимать отказалось из-за сорванных сроков.

В апреле 2018 года в МВД снова объявили конкурс на поставку ПК на базе процессоров "Байкал-Т1" - речь шла о закупке недопоставленных 7511 компьютеров. Этот контракт также выиграла компания "Т-платформы", а в декабре прошлого года он был исполнен.