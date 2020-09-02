vepar5 / DepositPhotos Власти Индии заблокировали еще 118 китайских приложений

vepar5 / DepositPhotos

Правительство Индии заблокировало на территории страны 118 китайских приложений, посчитав их угрозой национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства информационных технологий Индии.

В список заблокированных приложений и игр среди прочих вошли PUBG Mobile, Rise of Kingdoms, VPN for TikTok, Baidu. Наиболее популярной среди них является игра PUBG, которую в Индии использовали более 40 млн человек ежемесячно, пишет TJ.

В ведомстве отметили, что решение о блокировке было принято из-за угрозы, которую приложения представляли для суверенитета страны. Также в сообщении говорится, что чиновники получили много жалоб на заблокированные приложения, которые передавали данные пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии.

Here is the list of 118 Mobile Apps banned by the government



This decision is a targeted move to ensure the safety, security, and sovereignty of Indian cyberspace.



Read here: https://t.co/fATgSxpCSN pic.twitter.com/q7BDh8wmK4— PIB India (@PIB_India) September 2, 2020

Это не первая массовая блокировка китайских приложений в Индии за последнее время. В конце июня в стране были заблокированы 59 приложений и игр, включая TikTok и WeChat. Затем руководство Вооруженных сил Индии приказало военнослужащим всех рангов удалить свои страницы в Facebook, а также запретило им использовать еще почти 90 игр и приложений, включая PUBG, Instagram, Zoom, True Caller и другие. Под запрет также попали около 20 приложений интернет-магазинов, в том числе, AliExpress, сайт Reddit, ряд новостных приложений и многие сервисы знакомств, которые могут быть использованы для вербовки индийских военных иностранными шпионами.

Блокировка китайских сервисов в Индии произошла на фоне ухудшения отношений между Китаем и Индией из-за приграничного инцидента. Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в мае этого года. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе. 5 июня индийские и китайские командиры договорились о комплексе мер по деэскалации напряженности в регионе, однако затем последовало столкновение 16 июня, жертвами которого стали несколько десятков человек. Индийцы потеряли 20 солдат, китайцы, как сообщала индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, - 35.