Власти Индии заблокировали еще 118 китайских приложений
 
Власти Индии заблокировали еще 118 китайских приложений
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Правительство Индии заблокировало на территории страны 118 китайских приложений, посчитав их угрозой национальной безопасности. Об этом говорится в сообщении Министерства информационных технологий Индии.

В список заблокированных приложений и игр среди прочих вошли PUBG Mobile, Rise of Kingdoms, VPN for TikTok, Baidu. Наиболее популярной среди них является игра PUBG, которую в Индии использовали более 40 млн человек ежемесячно, пишет TJ.

В ведомстве отметили, что решение о блокировке было принято из-за угрозы, которую приложения представляли для суверенитета страны. Также в сообщении говорится, что чиновники получили много жалоб на заблокированные приложения, которые передавали данные пользователей на серверы, расположенные за пределами Индии.

Это не первая массовая блокировка китайских приложений в Индии за последнее время. В конце июня в стране были заблокированы 59 приложений и игр, включая TikTok и WeChat. Затем руководство Вооруженных сил Индии приказало военнослужащим всех рангов удалить свои страницы в Facebook, а также запретило им использовать еще почти 90 игр и приложений, включая PUBG, Instagram, Zoom, True Caller и другие. Под запрет также попали около 20 приложений интернет-магазинов, в том числе, AliExpress, сайт Reddit, ряд новостных приложений и многие сервисы знакомств, которые могут быть использованы для вербовки индийских военных иностранными шпионами.

Блокировка китайских сервисов в Индии произошла на фоне ухудшения отношений между Китаем и Индией из-за приграничного инцидента. Напряженность вдоль границы между двумя сторонами возросла в мае этого года. Пекин и Дели неоднократно обвиняли друг друга в пересечении границы в упомянутом районе. 5 июня индийские и китайские командиры договорились о комплексе мер по деэскалации напряженности в регионе, однако затем последовало столкновение 16 июня, жертвами которого стали несколько десятков человек. Индийцы потеряли 20 солдат, китайцы, как сообщала индийская пресса со ссылкой на источники в американской разведке, - 35.