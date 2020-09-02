Столичные власти планируют запустить в метро систему оплаты проезда при помощи камер с распознаванием лиц

АГН Москва / Денис Воронин С 1 сентября на всех станциях столичного метро заработала новая система видеонаблюдения, которую среди прочего планируется использовать для оплаты проезда

АГН Москва / Денис Воронин

С 1 сентября на всех станциях столичного метро заработала новая система видеонаблюдения, которую среди прочего планируется использовать для оплаты проезда. Об этом сообщается в Telegram-канале дептранса Моквы.

"Уже подписан регламент взаимодействия между правоохранительными органами и службой безопасности метро. В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay - с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами. Планируем завершить один из этапов испытаний к 1 октября - и сразу расскажем о промежуточных итогах", - говорится в сообщении. Точные сроки запуска системы FacePay не называются.

Также новую систему видеонаблюдения планируется использовать для мониторинга загруженности поездов. Информация о количестве людей в вагонах будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы другие пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны.

Напомним, год назад сообщалось, что московский метрополитен совместно со "Сбербанком" начал тестирование системы оплаты проезда при помощи камер с распознаванием лиц. "Стартовал пилотный проект по оплате проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц. Система реализована Московским метрополитеном совместно со "Сбербанком" и компанией-разработчиком VisionLabs. На первом этапе новая схема оплаты проезда доступна на станции метро "Сухаревская" для ограниченного круга пассажиров", - рассказывал представитель "Сбербанка".

Недавно стало известно, что компания "МаксимаТелеком", которая является оператором сети Wi-Fi в московском метро, займется оснащением вагонов столичной подземки камерами с распознаванием лиц. Соответствующий госконтракт компания получила по итогам тендера, объявленного московской мэрией. Сумма контракта составила 1,37 млрд рублей. В рамках контракта компания должна оснастить камерами около 1500 вагонов московского метро (четверть подвижного состава).