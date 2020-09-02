itchaz.gmail.com / DepositPhotos Стриминговый сервис Netflix спустя пять лет после запуска в России будет локализован полностью на русском языке

itchaz.gmail.com / DepositPhotos

Стриминговый сервис Netflix спустя пять лет после запуска в России будет локализован полностью на русском языке, а его российским оператором станет "Национальная Медиа Группа" (НМГ). Об этом сообщается в пресс-релизе Netflix.

"Национальная Медиа Группа" подтверждает партнерство с Netflix в России. Холдинг становится оператором сервиса Netflix на территории РФ. Мы рады предоставить российскому зрителю доступ к сервису и контенту Netflix в России. НМГ и Netflix ведут работу над полной локализацией сервиса" - заявила гендиректор НМГ Ольга Паскина (цитата по ТАСС).

По ее словам, сделка с Neflix является частью стратегии НМГ по достижению лидерских позиций в цифровом и контентном сегментах в России.

К концу текущего года у Netflix появится полностью русский интерфейс, а многие иностранные сериалы станут доступны с русскими субтитрами и/или озвучкой. Также к концу года на сервисе появится около 100 отечественных фильмов, пишут "Ведомости".

НМГ и Netflix не раскрыли подробностей о партнерстве, но известно, что компании не создают совместное предприятие или общее юрлицо. В рамках совместного проекта НМГ получит 100% акций российской компании, которая будет управлять Netflix в России, но сервис останется частью глобального Netflix. По данным Broadband News, в Netflix приняли решение о партнерстве с НМГ из-за требований российского законодательства, согласно которым иностранные инвесторы не могут владеть более чем 20% юридического лица медиаплощадок в России.

После локализации Netflix российские пользователи смогут впервые платить за подписку на сервис в рублях. Стоимость базового тарифа составит 599 рублей в месяц, стандартного - 799 рублей, а премиум-подписка обойдется в 999 рублей, пишет TJ.

Netflix предоставляет услуги потокового вещания в более чем 190 странах, включая Россию. Компания была основана в 1997 году, ее штаб-квартира расположена в Лос-Гатосе (штат Калифорния). С 2013 года Netflix производит собственные фильмы, сериалы и шоу.