ВВС США заключили с американской компанией Exosonic контракт на разработку "тихого" сверхзвукового самолета, который в перспективе будет использоваться для полетов президента США. Об этом сообщает Flightglobal.

В Exosonic сообщили, что перспективный "Борт номер один" будет разрабатываться на базе проекта сверхзвукового пассажирского самолета, рассчитанного на 70 пассажиров. Эксплуатацию этого пассажирского лайнера планируется начать в середине 2030-х годов. Предполагается, что президентский самолет от Exosonic сможет развивать скорость до 1,8 Маха, пишет N+1. Это позволит сократить время перелетов президента примерно вдвое.

Our Presidential and Executive Airlift Directorate, recently awarded a @usairforce contract to @FlyExosonic to develop a low-boom supersonic executive transport aircraft that will allow key decision makers and teams to travel around the world in half the time it takes now! pic.twitter.com/eVMacy3LCT— Air Force Life Cycle Management Center (@AFLCMCofficial) August 31, 2020

Это не первый такой контракт, заключенный ВВС США. Около месяца назад военные подписали контракт с компанией Hermeus Corporation, в рамках которого разработчики должны оценить возможность превращения в президентский самолет разрабатываемого компанией сверхзвукового самолета M5. Этот самолет сможет выполнять полеты со скоростью до 5 Махов.

Сейчас президент США использует для полетов дозвуковой самолет VC-25A, созданный на базе лайнера Boeing 747-200B.

Напомним, год назад подразделение Skunk Works американской компании Lockheed Martin защитило проект демонстратора "тихого" сверхзвукового самолета X-59, разработка которого ведется по заказу NASA в рамках программы QueSST. Предполагается, что в перспективе новый пассажирский самолет сможет выполнять крейсерские полеты на высоте 16,8 километра со скоростью в 1,5 тыс. километров в час. При этом воспринимаемый уровень шума от такого летательного аппарата на земле не должен превышать 75 децибел, что соответствует хлопку автомобильной двери.