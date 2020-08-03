ВСЕ ФОТО Компания Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, создавший технологию, которая позволяет превратить смартфоны в мобильные платежные терминалы. По данным Bloomberg, сумма сделки составила около 100 млн долларов

blackzheep / DepositPhotos Как пишет The Verge, разработка Mobeewave может быть использована на любом смартфоне с чипом NFC (такими чипами оснащаются все смартфоны Apple, начиная с iPhone 6). Если обычно такой чип позволяет использовать смартфон для бесконтактной оплаты с привязанной карты, то решение канадской компании позволяет превратить смартфон в терминал для приема оплаты с карт или других смартфонов

grinvalds / DepositPhotos Согласно информации Bloomberg, команда Mobeewave пополнила список сотрудников Apple. Обе компании отказались комментировать детали сделки, но обычно в подобных случаях в Apple ограничиваются стандартным комментарием, отмечая, что что Apple периодически покупает небольшие технологические компании, но не разглашает причины покупки и дальнейшие планы относительно этих стартапов

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов

Компания Apple приобрела канадский стартап Mobeewave, создавший технологию, которая позволяет превратить смартфоны в мобильные платежные терминалы. По данным Bloomberg, сумма сделки составила около 100 млн долларов.

Как пишет The Verge, разработка Mobeewave может быть использована на любом смартфоне с чипом NFC (такими чипами оснащаются все смартфоны Apple, начиная с iPhone 6). Если обычно такой чип позволяет использовать смартфон для бесконтактной оплаты с привязанной карты, то решение канадской компании позволяет превратить смартфон в терминал для приема оплаты с карт или других смартфонов.

Согласно информации Bloomberg, команда Mobeewave пополнила список сотрудников Apple. Обе компании отказались комментировать детали сделки, но обычно в подобных случаях в Apple ограничиваются стандартным комментарием, отмечая, что что Apple периодически покупает небольшие технологические компании, но не разглашает причины покупки и дальнейшие планы относительно этих стартапов.

В прошлом году компания Samsung и Mobeewave организовали совместный пилотный проект в Канаде, а одно из подразделений южнокорейской компании является инвестором Mobeewave.

Ранее в этом году Apple купила компанию Voysis, чтобы улучшить точность распознавания речи голосовым помощником Siri, стартап Inductiv, занимающийся разработками в сфере машинного обучения, стартап NextVR, специализирующийся на технологии виртуальной реальности, а также популярное метеорологическое приложение для iPhone Dark Sky.