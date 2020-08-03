Компания Microsoft официально подтвердила, что ведет переговоры о возможности покупки бизнеса популярного сервиса TikTok в США

Primakov / DepositPhotos Глава компании Сатья Наделла обсудил ситуацию вокруг TikTok с президентом США Дональдом Трампом

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Компания Microsoft официально подтвердила, что ведет переговоры о возможности покупки бизнеса популярного сервиса TikTok в США. Также в сообщении, опубликованном в блоге Microsoft, говорится, что глава компании Сатья Наделла обсудил ситуацию вокруг TikTok с президентом США Дональдом Трампом.

Напомним, власти Соединенных Штатов намереваются заблокировать TikTok в США по соображениям национальной безопасности. В администрации США считают, что приложение может делиться данными своих американских пользователей с правительством Китая.

В Microsoft отметили, что разделяют опасения президента США. Поэтому TikTok приобретут только в случае "детального изучения безопасности и предоставлении экономических выгод Соединенным штатам". Microsoft также ускорит переговоры с ByteDance (материнская компания TikTok). Добиться результатов в Microsoft рассчитывают за несколько недель - закончить переговоры планируется не позднее 15 сентября. Во время переговоров Microsoft также продолжит диалог и с властями США, пишет TJ.

В сообщении также говорится, что Microsoft и ByteDance направили уведомления о переговорах в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Стороны декларируют предварительное намерение изучить сделку о возможной покупке сервиса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. Если переговоры увенчаются успехом, то Microsoft будет управлять сервисом в этих странах. При этом неясно, что в этом случае произойдет с бизнесом TikTok в Африке и Европе, отмечает The Verge. В Microsoft не исключили, что к сделке на миноритарной основе могут быть привлечены и другие американские инвесторы.

В Microsoft пообещали, что в случае завершения сделки TikTok продолжит работать как раньше, но пользователи получат "безопасность мирового уровня, приватность и цифровую защиту".