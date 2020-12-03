Роскосмос / ВКонтакте Новый российский лабораторный модуль "Наука" планируется запустить на орбиту в апреле 2021 года, а следующее "окно" для его отправки к МКС откроется в июле

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Новый российский лабораторный модуль "Наука" планируется запустить на орбиту в апреле 2021 года, а следующее "окно" для его отправки к МКС откроется в июле. Об этом рассказал источник РИА "Новости" в ракетно-космической отрасли.

"Работы по подготовке модуля к запуску будут завершены к апрелю 2021 года. Предварительно запуск планируется в апреле, но по баллистическим условиям в качестве еще одного удобного "окна" рассматривается июль", - сообщил он.

Собеседник агентства пояснил, что грузоподъемность ракеты-носителя "Протон-М" и масса модуля оставляют специалистам для выбора ограниченное количество дат пуска.

Напомним, лабораторный модуль "Наука" начали строить в 1995 году как дублер модуля "Заря" для МКС. После того, как модуль "Заря" был успешно запущен и начал работать в составе станции, было решено использовать дублер в качестве дополнительного модуля для российского сегмента МКС. Изначально его планировалось запустить в 2011 году, однако во время проверок в топливных баках и трубопроводах была найдена металлическая стружка. После этого срок запуска множество раз переносился.

В составе МКС модуль, оснащенный оборудованием для выработки кислорода на шесть человек и для регенерации воды из урины, планируется использовать для проведения экспериментов, поддержания ориентации станции, стыковки пилотируемых и грузовых кораблей, а также транзита топлива. Также на модуль планируется установить манипулятор European Robotic Arm, который среди прочего позволит обслуживать российский сегмента МКС без необходимости выхода в открытый космос. Также в модуле установлен туалет и оборудовано одно спальное место.

В августе этого года модуль "Наука" отправили на Байконур для финальной подготовки к запуску на орбиту.

Сейчас в составе российского сегмента МКС находятся пять модулей: функционально-грузовой блок "Заря" (создан на средства США и запущен в 1998 году), служебный модуль "Звезда" (2000), стыковочный отсек "Пирс" (2001) и малые исследовательские модули "Поиск" (2009) и "Рассвет" (2010). Модуль "Пирс" планируется отстыковать от станции и затопить в океане перед запуском модуля "Наука".