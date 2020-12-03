Система оплаты проезда в московском метро при помощи технологии распознавания лиц заработает в 2021 году. Об этом сообщил 2 декабря заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Это будет точно в следующем году. Уже сейчас на своих сотрудниках мы тестируем эту систему с двумя крупными российскими банками, у них уже есть система по распознаванию лиц", - сообщил Ликсутов (цитата по "Интерфаксу").

Вице-мэр добавил, что метрополитен предоставит для проекта инфраструктуру, связанную с биометрией, а за хранение и обработку платежных данных будут отвечать банки.

"На всех турникетах метро и МЦК уже стоят камеры, которые распознают лица. Наша система позволит распознавать лицо, а если вы подсоединены к банковской карте, где есть ваши биометрические данные, то вы пройдете с открытым турникетом", - сказал Ликсутов, уточнив, что возможности системы позволяют распознавать лица, несмотря на маски, ношение которых в московском транспорте сейчас является обязательным из-за пандемии коронавируса.

Напомним, Московский метрополитен совместно со "Сбербанком" начал тестирование системы оплаты проезда при помощи камер с распознаванием лиц в сентябре прошлого года.

"Стартовал пилотный проект по оплате проезда в метро с помощью технологии распознавания лиц. Система реализована Московским метрополитеном совместно со "Сбербанком" и компанией-разработчиком VisionLabs. На первом этапе новая схема оплаты проезда доступна на станции метро "Сухаревская" для ограниченного круга пассажиров", - рассказывал представитель "Сбербанка".

В сентябре 2020 года на всех станциях столичного метро заработала новая система видеонаблюдения.

"В ближайшее время система будет активно развиваться в части сервисов для пассажиров. В частности, ввода системы FacePay - с помощью нее можно будет по скану лица оплачивать проезд. Сейчас мы проверяем ее вместе с нашими банковскими партнерами", - сообщили в дептрансе.

Тогда же отмечалось, что систему видеонаблюдения будут использовать и для мониторинга загруженности поездов. Информация о количестве людей в вагонах будет поступать в городские мобильные приложения, чтобы другие пассажиры могли выбирать наиболее свободные вагоны.