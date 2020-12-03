Роскомнадзор обнародовал список видеосервисов, приложения которых могут войти в перечень подходящих для обязательной предустановки на смартфоны и смарт-телевизоры в России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"На основании поступивших от владельцев аудиовизуальных сервисов (АВС) данных в соответствии с 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" сформирован реестр российских АВС. В реестр включены АВС, ориентированные преимущественно на российскую аудиторию, с посещаемостью более 100 тыс. пользователей в сутки. Владельцы АВС, включенные в реестр, в соответствии со вступающим с 2021 года в силу федеральным законом смогут претендовать на предустановку своих приложений на ввозимую в Россию электронику (мобильные телефоны и Smart-ТВ)", - говорится в сообщении.

Всего в список вошел 21 сервис. Это Ivi, Megogo, More.tv, Movix, Okko, Premier, "SPB TV Россия", Start, Wink, "Амедиатека", "Билайн ТВ", "Кино1ТВ", "Кинопоиск", "Матч ТВ", "Мегафон ТВ", "МТС ТВ", "НТВ ПЛЮС", "Первый канал", "Смотрим", "Триколор кино" и "ТВ онлайн".

Напомним, закон об обязательной предустановке отечественного софта на продаваемые в России электронные устройства должен был вступить в силу 1 июля этого года, но из-за пандемии коронавируса вступление закона в силу отложили до 1 января 2021 года, а теперь могут перенести на 1 апреля 2021 года.

В начале ноября Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ, объединяет IT-компании, производителей и продавцов электроники, включая "Яндекс", Apple, Huawei и т.д.) направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко письмо с просьбой отложить на неопределенный срок вступление в силу закона о предустановке российского ПО.

В письме АПКИТ говорилось, что до сих пор не приняты документы, определяющие порядок установки отечественных программ, типы устройств, на которые их нужно ставить, возможность продажи ранее ввезенной в страну электроники без российского программного обеспечения (ПО) и даже его список и виды. Также неясно, кто должен будет контролировать исполнение нового закона. Из-за этой неопределенности производители не успеют обеспечить установку на устройства российского ПО в 2021 году, так компаниям нужно по меньшей мере три месяца на планирование производства и тестирование предлагаемого к предустановке ПО.

В АПКИТ не исключили, что в случае вступления закона в силу на рынке может возникнуть дефицит устройств, аналогичный недавнему дефициту лекарств, вызванному введением системы маркировки.

В Российской ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) согласны с опасениями АПКИТ. "Отрасль не успеет к 1 января исполнить все требования, необходим перенос вступления закона в силу как минимум на полгода, а по отдельным позициям - и на полтора года. Нам показалось, что в Минцифры услышали наши доводы", - говорил представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Порядок предустановки приложений

23 ноября правительство приняло постановление о порядке предустановки отечественного софта. Документ гласит, что предустанавливать российские приложения на устройства должны изготовители или продавцы. В список видов ПО для предустановки вошли программы 16 классов: браузеры, поисковики, картографические и навигационные приложения, приложения электронной почты, приложения для облачного хранения данных, голосовые помощники, мессенджеры, новостные агрегаторы, приложения, обеспечивающие доступ к онлайн-трансляциям, приложения соцсетей, аудиовизуальные сервисы, антивирусы, офисные приложения, приложения для использования платежной системы "Мир", приложения для доступа к порталу госуслуг, а также приложения для доступа к социально значимым сайтам.

На смартфоны и планшеты необходимо будет предустанавливать все перечисленные приложения, на ПК - браузеры, офисное ПО и антивирусы, а на смарт-телевизоры - браузеры, поисковики, приложения соцсетей и аудиовизуальные сервисы. При этом в документе указано, что предустановка возможна путем полной загрузки приложения, размещения ярлыка, нажав на который пользователь загрузит программу, либо через диалоговое окно первоначальной настройки нового устройства.

Конкретные программы каждого класса, подходящие для предустановки, будут внесены в специальный перечень, который будут составлять исходя из "критерия высокой популярности": у приложения должно быть не менее 500 тыс. пользователей за предшествующий год. В перечень попадет одна или несколько из каждого класса.

Минцифры начало прием заявок на включение в перечень программного обеспечения, которое планируется к предустановке. К участию в отборе приглашаются правообладатели программных продуктов в перечисленных выше категориях софта. Ожидается, что перечень будет сформирован к 15 декабря.