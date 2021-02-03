Основатель компании Amazon Джефф Безос, который недавно опустился на вторую строчку рейтинга богатейших людей мира, пропустив вперед Илона Маска, покинет пост гендиректора Amazon в третьем квартале 2021 года. Об этом самом Безос сообщил в письме сотрудникам Amazon.

Безос уточнил, что после ухода со своего поста он станет исполнительным председателем совета директоров Amazon, а место гендиректора займет Энди Джесси, который в настоящее время возглавляет облачное подразделение Amazom Web Services (AWS).

"Быть гендиректором Amazon - большая ответственность, и это отнимает много сил. Когда на вас возложена такая ответственность, трудно отвлекаться на что-то еще. В качестве исполнительного председателя я продолжу участвовать в важных инициативах Amazon, но также буду иметь время и энергию, необходимые, чтобы сосредоточиться на фондах Day 1, Bezos Earth, [компании] Blue Origin, [газете] The Washington Post и других моих увлечениях.

Как напоминает The Verge , Безос возглавлял Amazon с момента основания компании в 1994 году. Под его руководством Amazon стала одной из крупнейших компаний в мире, а сам Безос заработал многомиллиардное состояние. Его уход с поста гендиректора означает, что Безос будет уделять меньше внимания повседневной работе компании. Вероятно, в скором времени предприниматель начнет активнее участвовать в работе космической компании Blue Origin, которая разрабатывает ракеты и корабли для суборбитальных и космических полетов.

Энди Джесси, который сменит Безоса, является ветераном Amazon. Он работает в компании с 1997 года, а подразделение AWS он возглавляет с момента его появления в 2003 году. Выбор в пользу Джесси говорит о приоритете IT-бизнеса Amazon перед торговым направлением.