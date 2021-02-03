Хакеры взломали сайт уральского телеканала: ссылка на него вела на расследование ФБК о "дворце Путина"

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В ночь на 3 февраля неизвестные хакеры взломали сайт телеканала "Четвертый канал", работающего в Екатеринбурге. Об этом сообщает Znak.com .

Примерно в полночь по местному времени сайт канала оказался недоступен по ссылке на него открывался созданный Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) сайт с текстовой версией расследования о дворце под Геленджиком, который, по данным ФБК, принадлежит Владимиру Путину.

На восстановление работы сайта телеканала потребовалось несколько часов - к утру он возобновил работу.

"Нам было важно поднять сайт, потому что мы в полночь узнали, что это случилось. Кто именно взломал и как, мы выясняем, хотя мы уже поняли, что это сложно будет выяснить. Я понимаю, что "Четвертый канал" развит в соцсетях, мы буквально на днях запустили телеграм-канал "Нам 30" и объявили розыгрыш квартиры. За одни сутки на канал подписались 2,5 тыс. пользователей, а регистрация для участия в розыгрыше происходит именно на сайте. Я думаю, что внимание к нам связано с этим", - рассказала управляющая "Четвертым каналом" Элеонора Расулова.

Вероятно, атака на сайт связана с прошедшим 2 февраля заседанием Симоновского суда Москвы, на котором основатель ФБК Алексей Навальный был приговорен к 2 годам и 8 месяцам тюрьмы по делу "Ив Роше" вместо назначенного ранее условного срока. В ходе акций протеста до и после заседания суда по всей России были задержаны тысячи человек.

Также стоит отметить, что "Четвертый канал" достаточно однобоко освещал недавние акции протеста в Екатеринбурге: в сюжете о протестах участвующих в них людей называли провокаторами.