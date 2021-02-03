2 февраля с космодрома Плесецк была успешно запущена ракета-носитель "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту спутник Минобороны "Космос-2549". Об этом сообщается на сайте госкорпорации Роскосмос. Этот запуск стал первым для Роскосмоса в 2021 году.

Ракета со спутником была запущена в 23 часа 45 минут по московскому времени с пусковой установки N 4 площадки N 43 космодрома Плесецк боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил.

"Все предстартовые операции и старт ракеты космического назначения "Союз-2.1б" прошли в штатном режиме. Средства наземного автоматизированного комплекса управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки осуществляли контроль проведения пуска и полета РКН", - сообщили в Роскосмосе.

После вывода на орбиту со спутником, назначение которого не раскрывается, была установлена устойчивая телеметрическая связь. В госкорпорации добавили, что бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме.

Напомним, в прошлом году госкорпорация Роскосмос осуществила 17 успешных запусков, включая два декабрьских запуска с космодрома Куру во Французской Гвиане. Второй год подряд доля успешных запусков составила 100%, но по количеству запусков в 2020 году Роскосмос заметно уступил американской компании SpaceX Илона Маска, которая осуществила 26 запусков ракеты-носителя Falcon 9. В 2021 году SpaceX уже три раза запускала ракеты Falcon 9, а на 4 февраля запланированы сразу два запуска ракет SpaceX.