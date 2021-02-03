SpaceX готовится запустить две ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink в один день

SpaceX / Twitter

Американская космическая компания SpaceX намерена запустить сразу две ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками системы глобального доступа к интернету Starlink 4 февраля с разницей в несколько часов. Об этом сообщается в микроблоге компании в Twitter.

Предполагается, что одна ракета будет запущена со стартового комплекса SLC-40 базы ВВС США, расположенной на мысе Канаверал, а вторая взлетит через четыре часа со стартовой площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди.

Изначально в SpaceX не планировали проведение двух запусков в один день, но запланированный на 2 февраля запуск Falcon 9 был перенесен сперва на сутки, а затем на 4 февраля. Запуск другой ракеты 4 февраля уже был в расписании SpaceX. Не исключено, что новые переносы помешают компании Илона Маска запустить ракеты в один день.

Now targeting two Falcon 9 launches of Starlink satellites on Thursday, February 4, pending range acceptance and recovery weather conditions. First Falcon 9 launch at 1:19 a.m. EST from SLC-40, followed by another Falcon 9 launch ~4 hours later at 5:36 a.m. EST from LC-39A — SpaceX (@SpaceX) February 3, 2021

Обе ракеты должны вывести на орбиту по 60 спутников Starlink. В случае успешного запуска ракет общее число запущенных спутников Starlink превысит 1,1 тыс., а количество действующих спутников вырастет до 1081 аппарата.