Минцифры подготовило поправки в закон "О связи", согласно которым информация о местоположении мобильного устройства, а также сведения об объемах и стоимости оказанных абонентам услуг будут выведены из-под охраны тайны связи. В случае принятия поправок правоохранители смогут получать эти данные без решения суда. Первым документ опубликовал Telegram-канал "ОрдерКом" .

Как сообщил РБК замглавы Минцифры Олег Иванов, инициатива ведомства направлена на упрощение поиска пропавших людей. По его словам, сейчас операторы могут предоставлять служебную информацию, включающую координаты пропавших граждан, но это не всегда происходит оперативно, что критически важно для поиска пропавших.

"Ежегодно в стране теряются десятки тысяч людей. Для их поиска привлекаются как ресурсы федеральных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так и поисковые общественные организации и операторы связи", - добавил Иванов.

Чиновник также сообщил, что законопроект был направлен на рассмотрение в заинтересованные ведомства, после чего будет представлен на общественное обсуждение.

Напомним, в прошлом году Госдума приняла в первом чтении поправки в законы "О связи и "Об оперативно-розыскной деятельности", обязывающие операторов предоставлять данные о мобильной геолокации абонента без решения суда. В законопроекте говорилось, что для этого будет достаточно мотивированного постановления руководителя органа внутренних дел. Второе чтение этого законопроекта до сих пор не состоялось.

По мнению управляющего партнера юридической группы AVG Legal, адвоката Алексея Гавришева, принятие поправок Минцифры облегчит жизнь правоохранительных органов, поскольку для получения данных о местоположении мобильных устройств им больше не нужно будет получать решения суда. Сейчас запрашивать такие данные может ряд ведомств, включая ФСБ, ФСО, МВД, СВР, ФСИН и другие

"Естественно, запрашивать подобную информацию имеют право исключительно оперативные сотрудники этих служб в рамках дел оперативного учета, при наличии обоснованной необходимости. Однако практика показывает, что по сути любой оперативный сотрудник может без всяких проблем формально обосновать необходимость получения сведений о любом лице, даже не являющимся объектом его разработки", - пояснил Гавришев.

Исполнительный директор Общества защиты интернета Михаил Климарев считает, что если поправки примут, тайна связи в России как понятие вообще исчезнет. Он пояснил, что основе информации о местоположении абонентов силовики легко смогут вычислить передвижения конкретного человека, пишет Коммерсант" .

В свою очередь член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин отметил, что в настоящее время тайна связи "давно превратилась в юридическую фикцию".

"Все больше коммуникаций осуществляется через интернет, мессенджеры, имеющие также функции голосовых звонков. Большинство сайтов и программ, даже не связанных с передачей сообщений, собирают данные о местонахождении пользователей, контактах, их пользовательском поведении, но это не относится к тайне связи и фактически никак не регулируется", - заявил Едидин, отметив, что операторы связи, в отличие от интернет-компаний, обременены лицензионными требованиями и законодательными ограничениями. По мнению юриста, поправки оставляет тайной только содержание сообщений абонентов. Остальные данные операторы смогут использовать в своих интересах, что позволит им "эффективнее коммерциализировать накапливаемые массивы информации".

С похожим мнением выступил источник РБК, знакомый с обсуждением законопроекта, отчасти согласен с этой позицией. По его словам, операторов не устраивает, что интернет-компании имеют доступ к геоданным пользователей через собственные приложения и могут использовать их для аналитики и создания сервисов. "Но у операторов аналогичный набор данных, полученных с собственного оборудования, подпадает под тайну связи, что тормозит пласт работы с данными", - отметил он.

Представители МТС, "МегаФона" и "ВымпелКома" (бренд "Билайн") отказались комментировать предложения Минцифры.