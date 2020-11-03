Депутаты предложили освободить российских интернет-ритейлеров от уплаты НДС

Группа депутатов от ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об освобождении от уплаты НДС российских торговых интернет-компаний. Об этом пишет газета "Ведомости".

По мнению авторов документа, такая льгота позволит отечественным онлайн-ритейлерам на равных конкурировать с зарубежными компаниями. "Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не платят НДС, но получают доход от продажи товаров российским покупателям", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. В то же время российские продавцы платят НДС, что ставит их в неравное положение по сравнению с зарубежными фирмами.

Депутаты также считают, что освобождение от уплаты НДС поспособствует снижению цен на товары, продающиеся через интернет. "Следовательно, часть покупателей переориентируется на посещение интернет-магазинов, а значит, снизит загруженность транспортной инфраструктуры, отсутствие очередей и дополнительных контактов благотворно скажется на здоровье наших граждан", - полагают авторы законопроекта.

Доцент кафедры бухгалтерского учета и налогообложения РЭУ им. Г. В. Плеханова Равиль Ахмадеев признал существование проблемы, которую предлагают решить депутаты. "Иностранные интернет-продавцы, не зарегистрированные в российской юрисдикции, не уплачивают российский НДС при осуществлении интернет-торговли на территории нашей страны. Вместе с тем они получают доход от продажи товаров российским конечным покупателям. В свою очередь отечественные онлайн-ритейлеры уплачивают НДС при реализации товаров внутри страны по основной ставке 20%", - отметил он.

Согласно данным Института экономической политики имени Е. Т. Гайдара, в 2018 году объем российского рынка интернет-торговли составил 1,3 трлн рублей. Из них 363 млрд рублей получили владельцы иностранных интернет-магазинов, а в бюджет при этом поступили только таможенные пошлины, которые уплачивают российские покупатели.

Как отмечает издание, проблема НДС для иностранных интернет-ритейлеров существует и в других странах. В них, как и в России ее решают за счет постепенного снижения порога беспошлинного пересечения границы для международных посылок. "С 1 июля 2021 года в большинстве стран ЕС порог для целей НДС составляет 0 евро, а для ввозной пошлины - 150 евро", - рассказал партнер практики услуг в области косвенного налогообложения и таможенного регулирования PwC в России Владимир Константинов.

Эксперты полагают, что предложение депутатов ЛДПР не получит поддержки. "Законопроект, который предлагает принять достаточно радикальные меры и отменить полностью НДС для российских онлайн-ритейлеров, в сегодняшних условиях вряд ли будет поддержан. Не стоит забывать, что, когда этот вопрос поднимался в прошлом году, Минфин высказывался строго против такого подхода и говорил, что не видит возможности устанавливать различные условия для российской онлайн-торговли и обычных розничных продавцов", - отметила директор департамента налогов и права Deloitte Тамара Архангельская.

В свою очередь руководитель направления "Налоговая политика" ЦСР Левон Айрапетян отметил, что отмена НДС чревата большими потерями для бюджета. "Речь идет об установлении нулевой ставки по НДС, а это значит, что онлайн-ритейлеры за неимением "исходящего" НДС смогут возмещать из бюджета "входящий" НДС", - пояснил он.

С точки зрения президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, проблема неравных налоговых условий с зарубежными интернет-площадками относится ко всей экономике РФ, а не только к сфере онлайн-продаж. Соколов считает, что решать эту проблему нужно комплексно, а сектор онлайн-торговли можно было поддержать, снизив стоимость эквайринга, который, по сути, представляет собой оборотный налог с каждой продажи.