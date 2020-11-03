Межведомственная комиссия по отбору космонавтов утвердила основной и дублирующий экипажи 65-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС). Этот экипаж отправится на станцию в апреле 2021 года на корабле "Союз МС-18".

"Решением комиссии в состав основного экипажа МКС-65 включены: Олег Новицкий - командир МКС-65, командир корабля "Союз МС-18" (Роскосмос); Петр Дубров - бортинженер МКС-65, бортинженер корабля "Союз МС-18" (Роскосмос); Сергей Корсаков - бортинженер МКС-65, бортинженер-2 корабля "Союз МС-18" (Роскосмос)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Роскосмоса. В состав дублирующего экипажа вошли Антон Шкаплеров, Андрей Бабкин и Дмитрий Петелин.

Как передает ТАСС, это первый в истории случай, когда на МКС отправится полностью российский экипаж. До этого полностью российский экипаж летал на орбиту в 2000 году на станцию "Мир". Ранее о том, что экипаж корабля "Союз МС-18" может быть полностью российским, сообщали исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Напомним, в октябре на МКС прибыл корабль "Союз МС-17", на борту которого находились российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. С 2011 года, когда свой последний полет совершил Space Shuttle, к МКС летали только российские пилотируемые корабли "Союз", но теперь в NASA планируют использовать для доставки астронавтов на орбиту корабль Crew Drаgon компании SpaceX. Первый "регулярный" запуск Crew Dragon запланирован на 14 ноября - корабль должен доставить на орбиту астронавтов NASA Майкла Хопкинса, Виктора Гловера и Шеннон Уокер, а также японского астронавта Соити Ногути.

Свой пилотируемый корабль для полетов на МКС разрабатывает и компания Boeing. Пока что корабль Starliner не прошел все необходимые испытания, а его первый полет на орбиту без экипажа окончился неудачей.