Средняя скорость домашнего интернета в Москве в начале осени составила более 100 Мбит/с. К такому выводу пришли в агентстве Telecom Daily по итогам анализа данных, полученных при помощи специального приложения, с нескольких тысяч абонентских устройств. При этом с осени 2019 года этот показатель в среднем вырос на 50%.

Как рассказал "Ведомостям" гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, за год скорость широкополосного интернета значительно увеличилась у всех провайдеров. По словам Кускова, между первой и второй волной пандемии коронавируса крупнейшие и более мелкие операторы провели работу по модернизации сетей и улучшению качества связи. Весной провайдеры отмечали рост нагрузки на сети в связи с карантином и переходом многих абонентов на удаленную работу.

Пандемия уже сказалась на потреблении трафика в Москве. Так, по данным Минцифры, в первом полугодии этот показатель в столице составил 4,2 млрд ГБ, тогда как в 2018 и 2019 годах потребление трафика составляло примерно 3,9 млрд ГБ. По словам Кускова, потребление контента напрямую зависит от скорости интернета.

В свою очередь директор по развитию бизнеса на массовом рынке провайдера NetByNet ("дочка" "Мегафона") Андрей Егоров, отметил, что популярность скоростных тарифов выросла после введения ограничений, связанных с пандемией. По словам представителя МТС Алексея Меркутова, ранее трафик домашнего интернета оператора рос на 20% в год, но в этом году он вырос на 30% уже к октябрю, а у отдельных клиентов рост составил 100% и более.

Основной причиной роста объемов потребления трафика Егоров назвал утяжеление контента. По его словам, абоненты сначала перешли с видео стандартного разрешения на Full HD, а затем и на видео в формате 4K. Егоров добавил, что провайдерам требуется ежегодно увеличивать емкость сети из-за роста нагрузки на инфраструктуру.

Напомним, в октябре в Telecom Daily провели опрос топ-менеджеров провайдеров о перспективах роста цена на интернет в России в 2021 году. Почти две трети участников опроса заявили, что стоимость услуг провайдеров в следующем году вырастет на 10-15%. Еще 10% респондентов считали, что цены вырастут более чем на 20%, а рост цен в целом прогнозировали почти 75% опрошенных топ-менеджеров.