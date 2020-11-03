Moscow-Live.ru / Алексей Поляков Реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор, недавно пополнили популярные в Рунете развлекательные порталы "Пикабу" и "Яплакалъ"

Moscow-Live.ru / Алексей Поляков

Реестр организаторов распространения информации (ОРИ), который ведет Роскомнадзор, недавно пополнили популярные в Рунете развлекательные порталы "Пикабу" и "Яплакалъ". На их появление в списке обратили внимание в "Роскомсвободе".

Напомним, действующее законодательство обязывает организаторов распространения информации собирать, хранить и предоставлять правоохранительным органам информацию о действиях пользователей. В частности, компании должны хранить все контакты пользовательской адресной книги, адреса электронной почты, данные о количестве и объеме сообщений, обо всех авторизациях через сторонние сервисы, о ведении личной переписки внутри интернет-ресурса, сведения о входах на сайт и другие метаданные. После вступления в силу так называемого "закона Яровой" компании также обязаны хранить и представлять содержимое переписки и звонков пользователей.

Ранее отказ включенного в реестр ОРИ мессенджера Telegram предоставить ФСБ ключи шифрования сообщений стал основанием для блокировки сервиса. Telegram был заблокирован в апреле 2018 года, но 18 июня 2020 года Роскомнадзор внезапно объявил о разблокировке сервиса, который продолжал функционировать в России все это время.

"Пикабу", по данным Alexa Internet, занимает 24-е место в списке самых популярных в России. Его контент создают пользователи ресурса, а просмотр большинства материалов сайта доступен без регистрации на сайте. Контент "Пикабу" часто используют крупные и небольшие СМИ. В апреле этого года портал опубликовал обновляемый отчет о прозрачности, из которого следует, что за три квартала 2020 года сайт получил 519 обращений от госорганов. 497 из них поступили от Роскомнадзора и были связаны с включением контента сайта в реестр запрещенной информации. Все эти запросы администрация портала удовлетворила. Кроме того, сайт получил 17 требований предоставить информацию о пользователях, но лишь семь из низ были удовлетворены.

Портал "Яплакалъ" занимает в рейтинге Alexa Internet 29-е место и также работает по принципу пользовательского контента. Для добавления и оценки постов и комментариев требуется регистрация на сайте, просмотр сайта доступен и для незарегистрированных посетителей. Отчет о прозрачности сайт не публиковал, но на странице с политикой конфиденциальности указано, что передача данных пользователей предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной процедуры.

Отметим, что серверы обоих внесенных в реестр ОРИ сайтов физически расположены в Германии.