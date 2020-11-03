Социальная сеть "ВКонтакте" представила бесплатный сервис, позволяющий пользователям с любого устройства создавать одностраничные сайты для бизнеса.

"Все, что для этого нужно, - собственное сообщество, которое и станет основой будущего сайта. Настройка не требует никаких специальных знаний и занимает несколько минут, а просматривать страницу и связываться с продавцом смогут даже те, кто не авторизован в VK. С новым инструментом предприниматели и маркетологи смогут активнее привлекать клиентов онлайн и увеличить объем заказов", - говорится в сообщении компании.

В соцсети уточнили, что для создания сайта достаточно зайти в настройки сообщества, выбрать пункт "Сайт из сообщества" и нажать кнопку "Создать". После этого почти все поля автоматически заполнятся информацией из сообщества. После завершения настройки создатель получит короткую ссылку на сайт вида vk.link/название_сообщества.

Новый сайт будет оптимизирован под продвижение: посетители страницы будут видеть самую важную информацию и кнопки с призывом к действию, включая форму, в которой можно оставить контакты.

"Привлечение клиентов - одна из ключевых потребностей малого бизнеса. Мы продолжаем упрощать и удешевлять этот процесс для тех, кто ведет дела онлайн. Сообщества "ВКонтакте" и наши инструменты для продвижения давно помогают предпринимателям находить и удерживать клиентов, а с бесплатным конструктором сайтов это получится делать ещё эффективнее. Больше не придется вкладывать дополнительные ресурсы в создание веб-страницы: достаточно наполнить и поддерживать сообщество как актуальный источник информации о вашем бизнесе", - отметила руководитель отдела SMB "ВКонтакте" Дарья Костюк.

Напомним, в начале октября "ВКонтакте" представила обновленный логотип и редизайн веб-версии. В компании отметили, что в новом логотипе используется привычная иконка, но она имеет ярко-синий фон. Также предусмотрены черно-белая и монохромная версии логотипа. Кроме того, частью логотипа стало слово "ВКонтакте", написанное кириллицей. У соцсети также появился собственный шрифт VK Sans, который будет использоваться в интерфейсах продуктов и визуальных материалах.