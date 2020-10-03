В ночь на 3 октября к Международной космической станции (МКС) был успешно запущен грузовой корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman

Фото: NASA / twitter.com Корабль доставит на станцию свыше 3,5 тонны грузов, включая еду и вещи для членов экипажа, а также оборудование для МКС и научных экспериментов. Среди прочих грузов на борту корабля есть новый туалет для американского сегмента

Фото: NASA / youtube.com

В ночь на 3 октября к Международной космической станции (МКС) был успешно запущен грузовой корабль Cygnus американской компании Northrop Grumman. Трансляция миссии велась на YouTube-канале Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Изначально запуск был запланирован на 2 октября, но его отменили по техническим причинам незадолго до старта.

Ракета-носитель Antares с кораблем Cygnus была запущена с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане в 4 часа 16 минут по московскому времени. Через 10 минут Cygnus был выведен на орбиту. Примерно через два часа после запуска корабль развернул солнечные батареи. Стыковка Cygnus с американским сегментом МКС намечена на 5 октября.

3.. 2.. 1.. liftoff. ????@NorthropGrumman's Antares rocket & Cygnus spacecraft launch from @NASA_Wallops. This Cygnus, named the S.S. Kalpana Chawla, will deliver ~8,000 pounds of @ISS_Research and supplies to @Space_Station. pic.twitter.com/W1WIOd5KIA— NASA (@NASA) October 3, 2020

Корабль доставит на станцию свыше 3,5 тонны грузов, включая еду и вещи для членов экипажа, а также оборудование для МКС и научных экспериментов. Среди прочих грузов на борту корабля есть новый туалет для американского сегмента. Он на 65% меньше текущего аппарата, который, кстати, продолжат использовать вместе в новым. Кроме того, инженеры доработали его конструкцию с учетом отзывов женщин-астронавтов, пишет N+1.

Также Cygnus должен доставить на станцию новый 3D-принтер компании Made in Space. Его планируется использовать для печати прекерамических полимерных заготовок с керамическими включениями, которые затем доставят на Землю и подвергнут термообработке, чтобы получить единые керамические лопатки турбин. Разработчики рассчитывают, что печать на орбите позволит создавать заготовки с меньшим количеством дефектов, а также без других недостатков, присущих производству на Земле из-за действия силы тяжести.

Помимо этого, список грузов включает экспериментальный аппарат для получения аммиака из мочевины и его переработки в смесь азота и воды. Такую технологию предлагается использовать для переработки отходов жизнедеятельности космонавтов во время длительных космических миссий. На борт Cygnus также загрузили косметическое средство от компании Estee Lauder, которая заплатила NASA 128 тыс. долларов за его рекламную съемку на борту станции в рамках программы NASA по коммерциализации американского сегмента МКС.

Эта миссия стала 15-ой по счету для корабля Cygnus. Из 14-ти предыдущих полетов неудачей закончился лишь один: в 2014 году из-за неполадок в работе первой ступени, ракета-носитель была уничтожена самоподрывом по команде оператора примерно через 10 секунд после запуска двигателей.