Intel представила линейку процессоров для нотбуков Tiger Lake

Компания Intel представила новые процессоры для ноутбуков линейки Tiger Lake, которые в Intel относят к 11 поколению процессоров Core. Также компания впервые за 14 лет обновила свой логотип.

Линейка Tiger Lake построена на базе 10-нм техпроцесса, как и предыдущее поколение чипов (Intel пока не освоила 7-нм техпроцесс). При этом в компании утверждают, что в новой архитектуре Willow Cove применили SuperFin-дизайн, который обеспечит лучшую скорость при более низком энергопотреблении, пишет TJ. Продвинутые процессоры Tiger Lake также получили новую интегрированную графику Iris Xe. Как утверждают в компании, она вдвое мощнее предыдущего поколения.

Линейка Intel Tiger Lake включает девять чипов для ноутбуков: три Core i7, два Core i5 и четыре Core i3. Семь из них получили по четыре ядра и поддержку восьми потоков данных, а оставшиеся два (Core i3-1110G4 и Core i3-1115G4) располагают лишь двумя ядрами и четырьмя потоками. Все Core i3 новой линейки лишены графики Intel Xe и поддерживают только старую графину UHD Graphics. Что же касается графики Xe, то от процессора к процессору она отличается количеством исполнительных блоков (48, 80 или 96), отмечает CNews.

Inspired by our past, our new look marks a transformative path ahead for Intel. Meet the new Intel.— Intel (@intel) September 2, 2020

Помимо процессоров Intel анонсировала стандарт сертификации ноутбуков Evo. Соответствующие ему лэптопы должны работать до 9 часов в режиме повседневного использования без подзарядки, поддерживать быструю зарядку, обеспечивающую от 4 часов работы за 30 минут зарядки, поддерживать технологии Wi-Fi 6 и Thunderbolt 4, а также "просыпаться" менее чем за секунду. В компании уточнили, что уже сертифицировали по новому стандарту почти 20 устройств, а до конца осени на рынке появится примерно 150 моделей ноутбуков с процессорами Tiger Lake.