Японская компания Nintendo объявила, что перевыпустит портативную игровую консоль Game & Watch, приурочив появление обновленной версии устройства к 35-летию серии игр Super Mario Bros.

Как пишет The Verge, устройство получит цветной LCD-дисплей, а в остальном его облик будет соответствовать оригинальной консоли 1980 года. Приставка будет поддерживать игры Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels (Super Mario Bros. 2), а также новую версию Game & Watch: Ball, в которой прежнего персонажа заменил сантехник Марио. Кроме того, приставку можно будет использовать в качестве часов.

Ожидается, что приставку выпустят ограниченной серией 13 ноября этого года. Стоимость устройства в Японии составит около 50 долларов США.

Отметим, что в СССР под маркой "Электроника" выпускалась серия электронных игр, являвшихся близкими клонами и вариациями серии Game & Watch. Например, игры "Микки Маус", "Ну, погоди! ", и "Охота" повторяли Nintendo EG-26 Egg, "Тайны океана" - Nintendo OC-22 Octopus, а "Веселый повар" - Nintendo FP-24 Chef.

Это не первый перевыпуск старого устройства для Nintendo. В 2016 году японская компания анонсировала игровую приставку Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System, которая представляла собой уменьшенную копию легендарной консоли Nintendo Entertainment System (NES). Тогда консоль ненадолго появилась на прилавках, а летом 2018 года вновь вышла в продажу и стала лидером на рынке США.

В конце 2018 года компания Sony 3 выпустила консоль PlayStation Classic, которая представляла собой уменьшенную копию приставки PlayStation первого поколения, вышедшей на рынок в 1994 году.

В 2017 году компания Bandai Namco перевыпустила электронную игрушку Тамагочи в честь 20-летия с момента ее появления на рынке.