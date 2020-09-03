Американская космическая компания SpaceX 3 сентября запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на сайте компании. Этот запуск стал 12-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink.

Ракета-носитель со спутниками была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 15 часов 46 минут по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался во второй раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship pic.twitter.com/vgB0dnTWaP— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Через 15 минут после запуска ракеты все спутники были одновременно выведены на заданную орбиту. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed pic.twitter.com/DdBxIOdOg1— SpaceX (@SpaceX) September 3, 2020

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года (позднее связь с тремя аппаратами была потеряна).

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. В общей сложности компания запустила уже 713 спутников Starlink. До конца этого года SpaceX рассчитывает запустить систему для Канады и северных регионов США.

Разработкой аналогичных систем спутникового интернета занимаются и другие компании. Так, похожую систему разрабатывала подавшая заявление о банкротстве компания OneWeb, которая успела вывести на орбиту 74 спутника системы (не исключено, что реализация проекта будет продолжена после решения финансовых вопросов благодаря новым владельцам). Кроме того, в апреле 2019 года о намерении создать систему под названием Kuiper объявила компания Amazon. Недавно Amazon получила разрешение FCC запустить 3,2 тыс. спутников Kuiper.