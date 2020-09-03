Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Visa запустила систему оплаты заказов в ресторанах при помощи голосового помощника "Алиса"

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил

Международная платежная система Visa запустила систему оплаты заказов в ресторанах с помощью голосовых команд ассистенту "Алисе" (голосовой помощник от "Яндекса"). Как рассказали РБК в пресс-службе Visa, проект, запущенный в сотрудничестве с сервисом заказа еды Bartello, сейчас работает в 32 кафе и ресторанах Москвы.

Сервис, разработанный на платформе "Яндекс.Диалоги", дает возможность бесконтактно заказывать еду и напитки в ресторанах и бесконтактно оплачивать их. Чтобы воспользоваться сервисом владелец карты Visa любого российского банка должен "вызвать" "Алису" на смартфоне или планшете, а затем попросить ассистент включить навык Bartello. После этого "Алиса" уточнит, в каком ресторане пользователь хочет сделать заказ, примет его заказ и передаст в ресторан. Для оплаты на экране устройства появится форма ввода данных карты. Когда пользователь укажет их при первом заказе, "Алиса" попросит придумать кодовое слово, и в следующий раз для подтверждения оплаты клиенту будет достаточно просто произнести это слово.

"Мы видим быстрое развитие голосовых помощников в России и в мире. Сегодня число россиян, которые хотя бы раз в месяц прибегают к помощи голосовых ассистентов для решения повседневных задач, превышает 50 млн человек, при этом 90% из них используют голосовые сервисы на своих смартфонах. Это связано прежде всего с удобством и безопасностью таких решений для потребителей", - сообщил глава департамента продуктов Visa в России Юрий Топунов.

В дальнейшем в Bartello намерены внедрить возможность голосовой оплаты для всех ресторанов-партнеров (их насчитывается 86). В Visa готовы развивать технологию с другими торгово-сервисными предприятиями, если они проявят интерес к такой системе.

По словам сооснователя и генерального директора CloudPayments Дмитрия Спиридонова, оплата покупок при помощи голоса не является принципиально новой технологией. Так, в 2016 году компания Google представила сервис Hands Free, позволявший оплачивать товары в некоторых магазинах и ресторанах с помощью голосовых команд. Однако уже в 2017 году компания закрыла проект, пообещав в будущем создать более удобный сервис такого типа.

Напомним, в начале июля сообщалось, что "Сбербанк", платежная система Visa и сеть кафе Prime запустили систему оплаты заказов в кафе сети при помощи взгляда на терминал. Чтобы воспользоваться системой, необходимо предварительно загрузить фотографию лица в приложение "Сбербанка" (сдать биометрию также можно в банкомате или офисе "Сбербанка", а затем привязать снимок к карте Visa "Сбербанка" в одном из кафе Prime с терминалом, оснащенным камерой с поддержкой системы распознавания лиц. После активации функции "оплата по биометрии" на терминале клиент сможет оплатить заказ, посмотрев в камеру.