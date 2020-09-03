Moscow-Live.ru Соцсеть "ВКонтакте" объявила себя территорией, свободной от шуток про 3 сентября

Moscow-Live.ru

Российская социальная сеть "ВКонтакте" решила защитить пользователей от многочисленных шуток про 3 сентября, которые вот уже несколько лет заполняют Рунет в этот день.

"ВКонтакте" объявила себя территорией, свободной от шуток о третьем сентября. Соцсеть защитит пользователей от упоминаний известной песни Михаила Шуфутинского: в умной ленте новостей все записи со строчками из нее будут отмечены специальным предупреждением. Так "ВКонтакте" позаботится о людях, которые устали от повторяющегося из года в год юмора, который заполняет интернет. Также "ВКонтакте" предлагает альтернативную повестку дня. Команда запустила в "Клипах" хештег #не3сентября и призвала добавлять его к материалам, не связанным с песней-мемом", - говорится в сообщении, опубликованном в блоге соцсети.

Как напоминает TJ, песня "3 сентября" российского исполнителя Михаила Шуфутинского вошла в альбом "Гуляй, душа", выпущенный в 1994 году. Спустя 20 лет после выхода она превратилась в мем для русскоязычного сегмента интернета.

Между тем сам Михаил Шуфутинский не оценил инициативу администрации "ВКонтакте" на шутки про 3 сентября. "Глупость очередная. Шутки в нашей стране когда-нибудь вредили? Это очередная глупость, у меня нет других комментариев", - заявил он РБК.

Отметим, ранее российская соцсеть уже использовала алгоритмы, чтобы защитить пользователей от спойлеров популярных фильмов и сериалов, включая "Звездные Войны: Скайуокер. Восход", "Мстители: Финал" и финальный сезон "Игры престолов".