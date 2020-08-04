Китайская компания EHang, известная своим пассажирским дроном, который планируется использовать в качестве воздушного такси, разработала на его основе дрон, предназначенный для тушения пожаров в высотных зданиях.

В дроне установлен бак объемом 150 литров, заполняемый противопожарной пеной, и длинный лафетный ствол. Над кабиной расположен метатель для противопожарных бомб с шестью зарядами. Они вылетают с высокой скоростью и имеют острый и твердый наконечник, пробивающий стекла. Для прицеливания у дрона есть лазерный целеуказатель и камера, пишет N+1.

Пока что дрон способен работать в полуавтономном режиме. Это означает, что аппарат способен самостоятельно долететь с пожарной станции к месту тушения, но процессом борьбы с огнем управляет оператор. В компании утверждают, что беспилотник может тушить пожары в небоскребах высотой до 600 метров, которые расположены на расстоянии до пяти километров от пожарной станции. Небольшой демонстрационный ролик доказывает, что дрон эффективен в борьбе с небольшими очагами возгорания.

В 2018 году группа инженеров из Университета Тохоку (Япония) разработала летающего робота-пожарного, который может висеть в воздухе за счет водяных реактивных струй. Робот состоит из шланга для воды и модулей с соплами. Основной такой модуль установлен на конце шланга и используется как для удержания шланга в воздухе, так и для тушения пожара. Если пожарным требуется более длинный шланг, то на нем можно установить дополнительные управляющие модули.

Чтобы стабилизировать шланг в воздухе, инженеры придумали систему управления, которая не меняет интенсивность поддерживающих струй, а регулирует их направление при помощи электромоторов на некоторых соплах. Кроме того, на каждых 40 сантиметрах шланга установлены инерциальные модули, отслеживающие свое перемещение с высокой точностью. С их помощью управляющий алгоритм определяет положение всех сегментов робота и компенсирует перемещения за счет поворота сопел.