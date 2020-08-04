Еврокомиссия, как и ожидалось, объявила о начале полномасштабного антимонопольного расследования в отношении сделки по покупке производителя фитнес-устройств Fitbit компанией Google. Об этом сообщается на сайте регулятора.

"Использование носимых устройств европейскими потребителями существенно вырастет в ближайшие годы. Этот рост будет сопровождаться экспоненциальным ростом объема данных, которые генерируют эти устройства. Эти данные содержат ключевые сведения о привычках и состоянии здоровья владельцев этих гаджетов. Цель нашего расследования состоит в том, чтобы убедить, что контроль над этими данными со стороны Google не приведет к нарушению конкуренции", - заявила замглавы Еврокомиссии по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Напомним, в ноябре прошлого года компания Google объявила о покупке Fitbit за 2,1 млрд долларов. Закрыть сделку планировалось до конца текущего года, но она не получила одобрения Еврокомиссии. Регулятор и защитники прав потребителей выражали опасения, что покупка Fitbit позволит Google получить доступ к данным пользователей устройств Fitbit, включая показатели их физической активности. Недавнее обещание Google не использовать данные с фитнес-браслетов для показа таргетированной рекламы не помогли компании добиться положительного решения Еврокомиссии.

"Еврокомиссия обеспокоена тем, что предлагаемое приобретение еще больше укрепит позиции Google на рынках онлайн-рекламы за счет увеличения уже и без того огромного объема данных, которые Google может использовать для персонализации в отображаемой компанией рекламе", - говорится в свежем заявлении Еврокомиссии (цитата по ТАСС).

Ранее в Google отмечали, что покупка Fitbit даст компании возможность расширить свое присутствие на рынке носимой электроники и продвинуть платформу Wear OS. Это не первая подобная сделка для Google за последнее время. В январе прошлого года компания за 40 млн долларов купила у компании Fossil неназванную технологию для смарт-часов, а также взяла на работу некоторых из ее разработчиков.