В Роспечати предложили создать ИИ-сервис для распознавания фейковых новостей

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) предложило создать сервис на основе искусственного интеллекта (ИИ), который можно будет использовать для проверки достоверности новостей. Об этом говорится в письме замруководителя Роспечати Ильи Лазарева, направленном в Минкомсвязи 31 июля.

Письмо гласит, что перспективный сервис с помощью ИИ сможет сопоставлять "максимальное количество фактов, относящихся к сообщению" и выявлять неверные. Одновременно сервис должен учитывать авторитетность источника, время публикации, содержащиеся в ней ссылки, изображения и видео. Создание сервиса позволит автоматизировать поиск источников недостоверных новостей. Воспользоваться сервисом смогут как частные клиенты и организации, так и надзорные ведомства.

Создать сервис Лазарев предлагает в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект". Расходы на его разработку оцениваются в 94,3 млн рублей, а запустить его планируется к 2023 году, пишет РБК.

В Минкомсвязи сообщили, что сейчас ведомство формирует паспорт проекта "Искусственный интеллект", а предложение Роспечати - лишь одно из многих, поступающих сейчас в Минкомсвязи.

Как отмечает издание, в Роспечати предложили также создать ИИ-сервис для распознавания нотной записи на базе нотного архива Российского государственного музыкального телерадиоцентра (ФГБУ "РГМЦ"). Такой сервис может помочь анализировать потребительское поведение и монетизировать музыкальный контент, считают в Роспечати. Еще одна идея ведомства предусматривает разработку сервиса по потоковой проверке качества контента (медиаплатформа "Орфей"). Этот сервис будет автоматически проверять видеоряд "по набору технических параметров на соответствие требованием для исключения случаев появления на платформе контента плохого качества". О каких параметрам и требованиях идет речь, в письме Лазарева не уточняется.

По мнению руководителя направления Big Data компании "Крок" Егора Осипова, создать сервис для распознавания фейковых новостей в теории возможно, но появление такой платформы вряд ли коренным образом изменит информационное поле. Осипов полагает, что создание сервиса вызовет необходимость формирования нового реестра "доверенных" организаторов распространения информации, с которым ИИ должен будет сопоставлять публикации в различных источниках. При этом открытым остается вопрос целесообразности подобного реестра, его оператора, а также санкций, применяемых к обнаруженным недостоверным новостям.

"Если фейковые новости пишет человек, скорее всего, нейронная сеть не сможет отличить эти новости от всех остальных. Но если фейковые новости генерирует алгоритм, то возможно сделать сервис, который изучит свойства сгенерированных новостей и будет их распознавать с точностью выше 95%. Я видел статьи, где описывали подобные алгоритмы, классифицирующие американские новости с такой точностью", - рассказал руководитель группы машинного обучения компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Шмулев.

Отметим, что соцсеть Facebook уже несколько лет ищет способы борьбы с фейковыми новостями. Проверкой материалов на достоверность занимаются сторонние организации.