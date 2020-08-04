Президент США Дональд Трамп заявил, что приложение TikTok попадет под запрет в Соединенных Штатах, если до 15 сентября его не купит Microsoft или другая американская компания. Об этом сообщает Bloomberg.

Напомним, власти Соединенных Штатов намереваются заблокировать TikTok в США по соображениям национальной безопасности. В администрации США считают, что приложение может делиться данными своих американских пользователей с правительством Китая. Трамп грозил запретить TikTok уже 1 августа, но этого не произошло.

Слухи о том, что Microsoft ведет переговоры с владеющей TikTok китайской компанией ByteDance о покупке части популярного сервиса, появились на днях, а 3 августа в Microsoft официально подтвердили эту информацию, уточнив, что глава корпорации Сатья Наделла обсуждал потенциальную сделку с Дональдом Трампом. Вероятно, ему удалось убедить американского президента повременить с блокировкой TikTok.

В Microsoft отметили, что компания купит часть бизнеса TikTok только после "детального изучения безопасности". В сообщении также говорилось, что Microsoft и ByteDance направили уведомления о переговорах в Комитет по иностранным инвестициям США (CFIUS). Если переговоры увенчаются успехом, то Microsoft будет управлять сервисом в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии. В Microsoft не исключили, что к сделке на миноритарной основе могут быть привлечены и другие американские инвесторы.

Как отметил Трамп, в случае сделки существенная доля денег достанется Казначейству США. Также он заявил, что считает более правильной идеей покупку TikTok целиком, а не более сложную сделку по выкупу части сервиса.

Напомним, приложение TikTok возглавило список самых популярных мобильных приложений в мире по итогам второго квартала, однако китайское происхождение сервиса, принадлежащего компании ByteDance, давно создает для TikTok проблемы. Так, командование ВМФ США в прошлом году запретило устанавливать TikTok на служебные смартфоны из-за потенциальных киберугроз, а недавно приложение в числе других китайских сервисов было заблокировано в Индии на фоне обострения отношений Китая и Индии в связи с пограничным инцидентом.