Национальный научный фонд США опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент обрушения 900-тонной платформы радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико на его антенну

National Science Foundation / youtube.com В небольшом ролике собраны кадры, снятые стационарной камерой, установленной возле телескопа, а также кадры с дрона, который находится над телескопом в момент обрушения

National Science Foundation / youtube.com

Национальный научный фонд США опубликовал видеоролик, на котором запечатлен момент обрушения 900-тонной платформы радиотелескопа Аресибо в Пуэрто-Рико на его антенну.

В небольшом ролике собраны кадры, снятые стационарной камерой, установленной возле телескопа, а также кадры с дрона, который находится над телескопом в момент обрушения. Оператор дрона успел направить камеру беспилотника вниз и запечатлеть момент падения платформы, отмечает The Verge. На видео видно, как обрываются несколько удерживающих платформу тросов, а затем она падает вниз. Ранее сообщалось, что во время обрушения никто не пострадал.

Напомним, обрушение произошло через несколько дней после того, как Национальный научный фонд США принял решение вывести телескоп из эксплуатации и демонтировать его. Причиной этого решения стало аварийное состояние 57-летнего радиотелескопа. В августе этого года оборвался один из вспомогательных тросов, удерживающих в воздухе тяжелую платформу. Он обрушился на нижнюю часть телескопа и нанес ущерб на миллионы долларов. В ноябре оторвался и один из основных тросов. В итоге специалисты пришли к выводу, что попытки отремонтировать конструкцию грозят рабочим и могут привести к ее обрушению. Предполагалось, что специалисты вновь оценят состояние антенны, чтобы составить план контролируемого сноса телескопа, но теперь речь идет о плане разбора обломков и последующего демонтажа оставшихся элементов.

Радиотелескоп Аресибо состоял из сферической антенны диаметром 305 метров, расположенной в карстовой воронке, и 900-тонной подвижной платформы с облучателем, подвешенной на высоте 137 метров над антенной при помощи 18 металлических тросов, соединенных с тремя башнями из бетона. За более чем 50 лет работы радиотелескоп Аресибо внес большой вклад в науку. Так, с его помощью был открыт пульсар PSR B1257+12, вокруг которого обращаются первые известные экзопланеты. Также телескоп регистрировал быстрые радиовсплески, а в 1974 году с него был послан радиосигнал к шаровому звездному скоплению M13.

За время своего существования радиотелескоп Аресибо также не раз становился местом съемок сериалов и кино. В частности, там снимались финальные эпизоды фильма "Золотой глаз" (один из фильмов про суперагента Джеймса Бонда, в котором роль британского шпиона исполнил Пирс Броснан).