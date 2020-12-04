Пресс-служба Президента России Президент России Владимир Путин полагает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет стать президентом

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин полагает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет стать президентом. Так глава государства ответил на вопрос голосового ассистента "Афина", разработанного "Сбером", заданный на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

"Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока", - сказал он, отметив, что у ИИ нет "сердца, души, чувства сострадания и совести". Однако ИИ, по мнению Путина, может быть учителем и помощником. "Без всякого сомнения, искусственный интеллект может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека, и главы государства в том числе. Он может быть инструктором, ассистентом", - пояснил Путин (цитата по ТАСС).

Видеозапись ответа Путина на вопрос "Афины" опубликовал Twitter-аккаунт "Кремлевский пул РИА".

Путин ответил искусственному интеллекту, что тот пока не сможет стать президентом России: "нет сердца, души, чувства сострадания и совести". pic.twitter.com/oLfXG5jpq9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 4, 2020

"Очень рассчитываю на то, что ваши, "Афина", коллеги с осознанием своей ответственности будут работать с главами государств, будут принимать и соответствующие решения", - добавил президент.

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Позднее глава "Сбера" Герман Греф подарил Путину представленное в сентябре устройство SberPortal, которое в "Сбере" называли первым в России смарт-дисплеем. Гаджет способен распознать лицо пользователя и слышать команды на фоне посторонних шумов. В продаже устройство появится в конце декабря.

Греф пришел к Путину с подарками pic.twitter.com/N5xI7GQQdz— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 4, 2020

Напомним, в ходе конференции Artificial Intelligence Journey Путин заявил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. "Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил Путин.

При этом он указал на необходимость купировать риски, связанные с развитием ИИ.По мнению президента, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями ИИ. "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их", - сказал президент, усомнившись в возможности восстания машин.