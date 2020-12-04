Президент России Владимир Путин полагает, что искусственный интеллект (ИИ) не сможет стать президентом. Так глава государства ответил на вопрос голосового ассистента "Афина", разработанного "Сбером", заданный на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.
"Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока", - сказал он, отметив, что у ИИ нет "сердца, души, чувства сострадания и совести". Однако ИИ, по мнению Путина, может быть учителем и помощником. "Без всякого сомнения, искусственный интеллект может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека, и главы государства в том числе. Он может быть инструктором, ассистентом", - пояснил Путин (цитата по ТАСС).
Видеозапись ответа Путина на вопрос "Афины" опубликовал Twitter-аккаунт "Кремлевский пул РИА".
Путин ответил искусственному интеллекту, что тот пока не сможет стать президентом России: "нет сердца, души, чувства сострадания и совести". pic.twitter.com/oLfXG5jpq9— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 4, 2020
"Очень рассчитываю на то, что ваши, "Афина", коллеги с осознанием своей ответственности будут работать с главами государств, будут принимать и соответствующие решения", - добавил президент.
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Позднее глава "Сбера" Герман Греф подарил Путину представленное в сентябре устройство SberPortal, которое в "Сбере" называли первым в России смарт-дисплеем. Гаджет способен распознать лицо пользователя и слышать команды на фоне посторонних шумов. В продаже устройство появится в конце декабря.
Греф пришел к Путину с подарками pic.twitter.com/N5xI7GQQdz— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) December 4, 2020
Напомним, в ходе конференции Artificial Intelligence Journey Путин заявил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. "Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил Путин.
При этом он указал на необходимость купировать риски, связанные с развитием ИИ.По мнению президента, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями ИИ. "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их", - сказал президент, усомнившись в возможности восстания машин.