Компания Aevum показала беспилотник для запуска спутников

Американская компания Aevum презентовала беспилотник, предназначенный для запуска небольших спутников на низкую околоземную орбиту.

Как пишет N+1, длина беспилотника, получившего название Ravn X, составляет 24,4 метра при размахе крыльев 18,3 метра. Максимальная взлетная масса аппарата составляет 24,9 тонны, а в качестве топлива используется авиационный керосин Jet A.

Первый полет Ravn X должен состояться до конца следующего года, а следом компания намерен провести запуск аппарата с выводом на орбиту полезной нагрузки в интересах Минобороны США. По замыслу разработчиков, в ходе своих миссий Ravn X будет подниматься на высоту 9-18 километров для запуска двухступенчатой ракеты со спутниками. Другие детали об этом проекте пока не раскрываются, но в Aevum рассчитывают, что Ravn X можно будет запускать каждые три часа.

Напомним, разработкой проекта по созданию системы воздушного запуска ракет со спутниками также занимается компания Virgin Orbit. Для этого компания планирует использовать двухступенчатую ракету-носитель LauncherOne легкого класса. Согласно характеристикам, LauncherOne способна выводить груз в 300 килограммов на орбиту высотой 500 километров. Для запусков ракеты Virgin Orbit планирует использовать самолет-носитель Boeing 747 Cosmic Girl - такая схема призвана удешевить пуски. Испытательный запуск в мае этого года, окончился неудачей, а следующая попытка намечена на ближайшие дни.