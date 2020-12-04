dennizn / DepositPhotos Планы Минцифры отменить централизованные закупки госорганами офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО) могут оставить многие ведомства без лицензионного софта

dennizn / DepositPhotos

Планы Минцифры отменить централизованные закупки госорганами офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО) могут оставить многие ведомства без лицензионного софта. С таким мнением выступили в Федеральном казначействе, пишет РБК.

В настоящее время полномочия по закупке антивирусов и офисного ПО есть только у Минцифры, а закупки софта для бухучета находятся в ведении Федерального казначейства. В середине ноября Минцифры обнародовало проект изменений в постановление правительства 2018 года - ведомство предложило отменить централизованные закупки офисного и антивирусного софта для госорганов. В случае принятия документа ведомствам придется закупать антивирусы и офисный софт самостоятельно.

Основанием для таких изменений послужила негативная оценка результатов централизованных закупок софта из-за "недостаточно эффективного" сбора данных о потребностях ведомств, долгой передачи лицензий, а также отсутствия централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий. Также в Минцифры считают, что за время реализации централизованных закупок софта значительная часть сотрудников ведомств стала пользоваться российскими продуктами, и теперь эти ведомства могут закупать отечественное ПО самостоятельно.

В Федеральном казначействе отметили, что Минцифры не указало в проекте источники финансирования закупок софта для ведомств. По мнению представителя Казначейства предложение "несет существенные риски" для своевременного и полного обеспечения органов власти необходимым ПО. Из-за этого в Казначействе считают нужным разработать порядок действий для госучреждений на время переходного периода в 2021 году.

Обеспокоенность в связи с планами Минцифры выразили также представители отрасли. Так, глава Ассоциации разработчиков программных продуктов "Отечественный софт" (АРПП) Ренат Лашин направил в ведомство письмо, в котором отмечается, что из-за новых правил госорганы в 2021 году рискуют остаться без нужного ПО, так как лицензии на многие продукты истекает в начале следующего года.

По мнению Лашина, многие ведомства просто не успеют организовать закупки антивирусов и офисных программ до истечения лицензий.

В свою очередь руководитель отдела развития продаж отечественного ПО компании Softline Дмитрий Сорокин отметил, что проблем можно избежать, отложив срок отмены централизованных закупок. Еще одно решение предусматривает создание временного механизма использования лицензий на ПО во время переходного периода по договоренности с разработчиками софта. Однако времени на разработку такого механизма уже недостаточно, считает Сорокин.