Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше сентября 2021 года
NASA/John Proferes
Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше сентября 2021 года
 
 
 
Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше сентября 2021 года
NASA/John Proferes

Пилотируемый испытательный полет разрабатываемого компанией Boeing космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше сентября этого года. Об этом сообщили в NASA.

Полет корабля с астронавтами NASA NASA Николь Манн и Майклом Финком, а также пилотом Boeing Крисом Фергюсоном состоится, если специалисты признают успешной запланированную на конец марта миссию OFT-2 - второй по счету полет Starliner к станции в автоматическом режиме. Первый такой полет окончился неудачей. Сейчас в NASA прогнозируют, что эта миссия состоится не ранее 25 марта. По плану миссии Starliner должен будет выйти на орбиту, пристыковаться к американскому сегменту МКС и вернуться на Землю через неделю. Ранее ожидалось, что пилотируемый полет корабля может пройти летом, но теперь его отложили до осени, отмечает ТАСС.

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль CST-100 Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. Целью программы является создание кораблей, которые смогут доставлять на орбиту астронавтов вместо российских "Союзов". В рамках этой же программы разрабатывается пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершил успешный тестовый полет к МКС в марте 2019 года. В мае 2020 года Crew Dragon доставил на орбиту двух астронавтов, а в ноябре - четырех в рамках первой регулярной миссии.

Первый запуск корабля Starliner к МКС состоялся 20 декабря 2019 года, но из-за сбоя в работе бортового компьютера корабль вышел на неправильную орбиту и потратил на ее корректировку слишком много топлива, поэтому на Земле отменили его полет к МКС. Посадка Starliner прошла успешно, хотя позднее стало известно, что во время посадки произошел еще один сбой, который удалось оперативно устранить, и в итоге корабль смог вернуться на Землю в целости.