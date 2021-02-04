Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше сентября 2021 года

NASA/John Proferes

Пилотируемый испытательный полет разрабатываемого компанией Boeing космического корабля CST-100 Starliner к Международной космической станции (МКС) состоится не раньше сентября этого года. Об этом сообщили в NASA.

Полет корабля с астронавтами NASA NASA Николь Манн и Майклом Финком, а также пилотом Boeing Крисом Фергюсоном состоится, если специалисты признают успешной запланированную на конец марта миссию OFT-2 - второй по счету полет Starliner к станции в автоматическом режиме. Первый такой полет окончился неудачей. Сейчас в NASA прогнозируют, что эта миссия состоится не ранее 25 марта. По плану миссии Starliner должен будет выйти на орбиту, пристыковаться к американскому сегменту МКС и вернуться на Землю через неделю. Ранее ожидалось, что пилотируемый полет корабля может пройти летом, но теперь его отложили до осени, отмечает ТАСС.

Media accreditation is now open for the targeted March 25 liftoff of @BoeingSpace's #Starliner on a second uncrewed flight test for our @Commercial_Crew Program. A crewed flight test is now targeted for no earlier than September: https://t.co/izGXUEHVf3#LaunchAmerica pic.twitter.com/dc8wEJ5xRY — NASA (@NASA) February 3, 2021

Напомним, компания Boeing разрабатывает корабль CST-100 Starliner по программе NASA Commercial Crew Program. Целью программы является создание кораблей, которые смогут доставлять на орбиту астронавтов вместо российских "Союзов". В рамках этой же программы разрабатывается пилотируемый корабль Crew Dragon компании SpaceX, который совершил успешный тестовый полет к МКС в марте 2019 года. В мае 2020 года Crew Dragon доставил на орбиту двух астронавтов , а в ноябре - четырех в рамках первой регулярной миссии.