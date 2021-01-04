Напомним, в 2019 году занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов говорил, что выдача бумажных паспортов в России будет прекращена в 2022 году, а проект по выдаче электронных паспортов начнется в июле 2020 года. Тогда же вице-премьер также показывал журналистам прототип электронного удостоверения

Пресс-служба Правительства России

Пилотный проект по внедрению в Москве электронных общегражданских паспортов планируется запустить до 1 декабря 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в МВД России.

В ведомстве уточнили, что к этому сроку планируется осуществить подготовительные работы как правового, так и технического характера. Ранее отмечалось, что электронный паспорт и специальное мобильное приложение позволят получать доступ к государственным и коммерческим услугам, а также обеспечат владельцев квалифицированной электронной подписью.

"Паспорт с электронным носителем информации будет отличаться более высокой степенью защищенности по сравнению с бумажным, практичностью, износостойкостью, а при утере появится возможность его быстрой блокировки", - рассказывали в МВД в ноябре прошлого года.

Теперь в ведомстве сообщили, что новый паспорт будет представлять собой пластиковую карточку формата ID1 (совпадает с форматом банковской карты) с электронным носителем информации отечественного производства. На нем разместят информацию, содержащуюся в действующем бумажном паспорте, при этом главные сведения о гражданине будут указаны на самой пластиковой карте.

Напомним, в 2019 году занимавший тогда пост вице-премьера Максим Акимов говорил, что выдача бумажных паспортов в России будет прекращена в 2022 году, а проект по выдаче электронных паспортов начнется в июле 2020 года. Тогда же вице-премьер также показывал журналистам прототип электронного удостоверения.

"Это крайне защищенный документ с голографическим изображением, с криптографией российской с QR-кодом. Подделка этого документа... будет стоить несоизмеримо дороже и безопасность будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов", - отметил Акимов, подчеркнув, что переход на новые паспорта не приведет к росту расходов бюджета, но пошлина за выдачу документа будет выше.