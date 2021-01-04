Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по стимулированию внедрения компаниями отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ)

Пресс-служба Президента России В начале декабря Путин заявил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. С таким мнением он выступил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey

Пресс-служба Президента России

Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по стимулированию внедрения компаниями отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 4 января на сайте Кремля.

"Обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения технологий искусственного интеллекта", - гласит один из пунктов поручения.

Также Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление организациям, разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а также возможности использования указанными организациями таких данных.

Напомним, в начале декабря Путин заявил , что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. С таким мнением он выступил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.

"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил Путин. При этом он указал на необходимость купировать риски, связанные с развитием ИИ. По мнению президента, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями ИИ. "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их", - сказал президент.

"Возможно ли восстание машин? <...> Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе - есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть", - сказал президент, приведя затем в пример интернет, в котором "тоже есть риски". По мнению президента, на него должны распространяться законы и морально-нравственные нормы, и "то же самое касается искусственного интеллекта". Глава государства также добавил, что ИИ не заменит человека, но станет помощником в самых разных сферах.