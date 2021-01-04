Президент России Владимир Путин поручил правительству принять меры по стимулированию внедрения компаниями отечественных разработок в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Об этом говорится в перечне поручений, опубликованном 4 января на сайте Кремля.
"Обеспечить принятие федеральных законов, предусматривающих возможность установления в отдельных отраслях экономики и социальной сфере экспериментальных правовых режимов в целях расширения применения технологий искусственного интеллекта", - гласит один из пунктов поручения.
Также Путин поручил обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих предоставление организациям, разрабатывающим технологические решения на основе искусственного интеллекта, доступа к наборам данных, содержащимся в том числе в государственных информационных системах, а также возможности использования указанными организациями таких данных.
Напомним, в начале декабря Путин заявил, что искусственный интеллект является основой для нового рывка в развитии всего человечества. С таким мнением он выступил на международной онлайн-конференции Artificial Intelligence Journey.
"Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка вперед всего человечества в своем развитии", - заявил Путин. При этом он указал на необходимость купировать риски, связанные с развитием ИИ. По мнению президента, от человека зависит, насколько аккуратно он будет распоряжаться возможностями ИИ. "Так же, как от человека зависит использование ядерной энергии, других достижений, которые используются в том числе в военной сфере. Поэтому, я думаю, мы должны иметь в виду эти риски и, подумав заранее, купировать их", - сказал президент.
"Возможно ли восстание машин? <...> Люди будут контролировать эти машины. Это первое. Второе - есть ли какие-то в этой связи опасности и риски? Да, есть", - сказал президент, приведя затем в пример интернет, в котором "тоже есть риски". По мнению президента, на него должны распространяться законы и морально-нравственные нормы, и "то же самое касается искусственного интеллекта". Глава государства также добавил, что ИИ не заменит человека, но станет помощником в самых разных сферах.
Тогда же Путин отметил, что ИИ, по его мнению, не сможет стать президентом. Так он ответил на вопрос голосового ассистента "Афина", разработанного "Сбером". "Надеюсь, что нет. Во всяком случае, пока", - сказал он, отметив, что у ИИ нет "сердца, души, чувства сострадания и совести". Однако ИИ, по мнению Путина, может быть учителем и помощником. "Без всякого сомнения, искусственный интеллект может быть хорошим подспорьем, хорошим помощником, даже учителем любого человека, и главы государства в том числе. Он может быть инструктором, ассистентом", - пояснил Путин.