В работе мессенджера Telegram произошел кратковременный сбой

4 января в работе мессенджера Telegram произошел сбой, из-за которого пользователи не могли подключиться к мессенджеру, чтобы отправить или прочитать сообщения.
Судя по записям в соцсетях, неполадки в работе мессенджера возникли примерно в 15 часов по московскому времени. По данным сайта Downdetector, который собирает данные о сбоях крупных сервисов, проблемы с Telegram испытывали пользователи из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Германии и других стран. Примерно через 20 минут работа мессенджера начала восстанавливаться. О причинах сбоя в Telegram не сообщается.
Telegram забыл использовать лосьон после бритья, теперь мучается с раздражением по всей своей Европе#телегаживи pic.twitter.com/4F97aU8bti— vitalya (@latropman) January 4, 2021
Предыдущий заметный сбой в работе мессенджера произошел 16 декабря. Тогда пользователи из разных стран сообщили о сбоях в работе сервиса, из-за которых они не могут подключиться к Telegam, чтобы отправить или прочитать сообщения.
В Telegram тогда заявили, что знают о проблеме и работают над устранением неполадок. В компании принесли пользователям извинения за доставленные неудобства и уточнили, что проблемы в основном затронули пользователей из Европы и с Ближнего Востока. Примерно через полтора часа в Telegram отчитались о полном восстановлении работы сервиса.
Напомним, в конце декабря основатель Telegram Павел Дуров рассказал о планах монетизации Telegram. Дуров подчеркнул, что все существующие сервисы Telegram останутся бесплатными для пользователей, а вдобавок к ним компания предложит дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Часть таких функций будет платной из-за своей ресурсоемкости. Кроме того, мессенджер запустит собственную рекламную платформу для каналов, владельцы которых уже зарабатывают на рекламных объявлениях.