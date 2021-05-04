ФАС одобрила ходатайство операторов связи о совместном создании сетей 5G

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила ходатайство операторов связи о совместном строительстве сетей связи пятого поколения 5G. Об этом сообщается на сайте ФАС.

"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство ПАО "Ростелеком", ПАО "Башинформсвязь", ПАО "ВымпелКом" и ПАО "МегаФон" о даче предварительного согласия на заключение операторами подвижной радиотелефонной (сотовой) связи соглашения о совместной деятельности на территории Российской Федерации по построению сетей стандарта 5G. Соглашение о совместной деятельности, в случае его реализации, содержит условия равного доступа к радиочастотам для всех участников рынка подвижной радиотелефонной связи", - говорится в сообщении ведомства.

Условия соглашения предусматривают, что операторы разработают и согласуют с ФАС условия использования инфраструктуры и (или) совместного использования радиочастот и условий предоставления инфраструктуры для виртуальных операторов связи (MVNO).

Напомним, в конце прошлого года ФАС одобрила ходатайство о даче предварительного согласия на заключение "Ростелекомом", "МегаФоном", "ВымпелКомом" и МТС соглашения о создании совместного предприятия в сфере 5G - ООО "Новые цифровые решения". Ранее эти компании подписали соглашение о намерениях совместно развивать и оптимально использовать сети 5G в рамках совместного предприятия в равных долях. Одобренный операторами план предусматривал работу, направленную на высвобождение радиочастот в диапазонах 700 МГц, 3,4-3,8 ГГц, 4,4-4,99 ГГц и 24,25-29,5 ГГц во всех регионах России. При этом подчеркивалось, что совместное предприятие не будет являться телеком-оператором.

Лучшим для 5G считается диапазон частот 3,4-3,8 ГГц. Именно он используется операторами в ряде других стран, однако в России операторы пока не могут получить частоты из этого диапазона для создания сетей 5G из-за позиции Совбеза, поскольку "золотой" диапазон" используется для связи военными и Роскосмосом. В качестве основного для внедрения технологии 5G в России власти предлагают использовать диапазон 4,7-4,9 ГГц, но операторы выступают против этого плана. Так, если российским сотовым операторам придется создавать сети 5G под диапазон частот 4,8-4,99 ГГц, то затраты на них не смогут окупиться минимум до 2040 года. Кроме того, диапазон 4,4-4,99 ГГц используется для работы воздушной и морской пограничных служб Эстонии, Латвии, Литвы и Польши, поэтому строительство базовых станций возможно лишь на удалении в 300 километров от сухопутной границы с этими странами и 450 километров - от морской.