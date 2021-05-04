Сооснователь и бывший глава компании Microsoft Билл Гейтс и его супруга Мелинда объявили о своем разводе. Совместное заявление супругов было опубликовано в микроблогах Гейтса и его жены в Twitter.

"После долгих размышлений и большой работы над нашими отношениями мы приняли решение завершить наш брак. За 27 лет мы вырастили трех потрясающих детей и создали фонд, который работает по всему миру, чтобы люди могли вести здоровую и продуктивную жизнь. Мы по-прежнему верим в его миссию и продолжим нашу совместную работу в фонде, но мы больше не уверены, что сможем развиваться как пара на следующем этапе наших жизней", - говорится в заявлении. Также супруги попросили дать им возможность сохранить приватность.

В настоящее время неизвестно, как развод Гейтса повлияет на его состояние. Сейчас Гейтс, который покинул совет директоров Microsoft в 2020 году, чтобы посвящать больше времени филантропии, занимает 4-ю строчку в списке богатейших людей мира и является одним из крупнейших акционеров Microsoft. По данным Bloomberg , его состояние составляет более 126 млрд долларов.

65-летний Билл Гейтс и 56-летняя Мелинда Энн Френч познакомились в 1987 году, когда Мелинда пришла работать в Microsoft. Они поженились в 1994 году. В 2000 году супруги основали Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который считается крупнейшим в США. За год организация раздает грантов примерно на 5 млрд долларов. Фонд поддерживает социальные, медицинские, образовательные проекты и инициативы в сфере гендерного равенства, пишет TJ .