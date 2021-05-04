Полиция Германии закрыла крупнейший сайт даркнета с детской порнографией

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Немецкие правоохранители закрыли сайт Boystown - крупнейшую площадку даркнета с детской порнографией, насчитывающую свыше 400 тыс. участников. Об этом сообщило Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA). В Германии были задержаны трое подозреваемых в причастности к управлению Boystown.

"Были проведены обыски в общей сложности семи объектов в Северном Рейне-Вестфалии, Баварии и Гамбурге в рамках обширного расследования дела о распространении детской порнографии", - сообщили в BKA. Также в связи с делом был проведен обыск в Парагвае, там был задержан еще один подозреваемый в участии в преступной группировке, пишет "Коммерсант" .

В расследовании приняли участие правоохранительные органы Германии, Нидерландов, Швеции, Австралии, США и Канады. По данным Центрального управления страны по борьбе с интернет-преступностью (ZIT), платформа существовала по крайней мере с июня 2019 года, пишет TJ . Помимо форумов, на сайте также были чаты, где пользователи общались на разных языках.

Двое задержанных в Германии мужчин подозреваются в технической реализации сайта в даркнете и инструктаже пользователей, как снизить риск обнаружения правоохранительными органами. В этом же подозревается и задержанный в Парагвае гражданин ФРГ, которого планируется экстрадировать в Германию. Наконец, четвертого задержанного обвиняют в загрузке на сайт свыше 3,5 тыс. фотографией и видео с сексуальным насилием над детьми.

Отметим, что в марте этого года парламент ФРГ одобрил закон об ужесточении наказания за сексуальные преступления над несовершеннолетними и распространение детской порнографии. Максимальный срок за такие преступления был увеличен вдвое и теперь составляет 10 лет заключения.