Компания Disney опубликовала на YouTube короткое видео, в котором демонстрируется реалистичный световой меч - таким оружием пользуются джедаи во вселенной "Звездных войн". По всей видимости, ролик специально был выложен 4 мая, поскольку именно в этот день отмечается День "Зведных войн". Эта дата была выбрана из-за игры слов: знаменитая фраза May the Force be with you ("Да пребудет с тобой Сила") звучит как May the fourth be with you ("Да пребудет с тобой 4 мая").

Первые слухи о том, что в Disney создали по-настоящему реалистичный световой меч, пусть и не обладающий смертоносной силой джедайского оружия, появились в апреле, но видео с прототипом меча компания опубликовала только сейчас, пишет The Verge .

В отличие от существующих игрушечных световых мечей, новое устройство Disney не имеет постоянного пластикового "лезвия", которое подсвечивается изнутри. Видео создает впечатление, что новый меч, действительно является световым - поток света возникает из рукояти при включении. Как именно работает продемонстрированный прототип в компании не уточнили, но пользователи вспомнили об одном из патентов компании и предположили, что меч отчасти похож на рулетку: тонкая светодиодная лента выдвигается из рукояти при нажатии на кнопку включения.

Пока что новая модель находится в разработке. В Disney планируют использовать и продавать такие мечи в роскошном тематическом отеле Star Wars: Galactic Starcruiser, который откроется во Флориде в 2022 году рядом с парком Star Wars: Galaxy's Edge. Примерная стоимость такого светового меча пока не раскрывается.