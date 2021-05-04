Королевская морская пехота Великобритании совместно с компанией Gravity Industries провела испытания реактивного ранца компании. Зрелищный видеоролик был опубликован на YouTube.

На видео запечатлены три упражнения с ранцем. Во время первого пилот взлетел с моторной лодки, преследующей корабль, догнал его и опустился на палубу, а затем сбросил лестницу для остальных членов команды. В ходе второго упражнения пилот взлетел с палубы корабля, вернулся на лодку, а затем снова отправился на корабль. Наконец, во время заключительного упражнения сразу три человека с реактивными ранцами практически одновременно опустились на палубу корабля.

Отметим, что комплект снаряжения Gravity Industries состоит из ранца с топливом и одним реактивным двигателем и еще двух пар двигателей, которые крепятся на руки. Ранец работает на керосине или дизельном топливе и позволяет летать на протяжении 5-10 минут, разгоняясь до 120 километров в час.

В компании назвали испытания успешными, однако практическая польза от реактивных ранцев для морпехов вызывает сомнения, пишет New Atlas . Так, шум двигателей ранца не позволяет высадиться на вражеский корабль незамеченным, а достаточно большая масса ранца и наручных двигателей затрудняет движения облаченного в него человека. Кроме того, легковоспламеняющееся топливо в ранце создает дополнительные риски: в условиях реального конфликта попадание всего одной пули может привести к возгоранию ранца и человека.

Напомним, в прошлом году ранец Gravity Industries испытала служба санитарной авиации Северной Англии (GNAAS). Учения с применением реактивного ранца прошли в сентябре в национальном парке Грейт-Ленгдейл в графстве Камбрия (Озерный край). По сценарию спасатели должны были найти и эвакуировать женщину с ребенком, получившим серьезное повреждение ноги в горах. Команда спасателей сперва добиралась к месту на машине, а затем один из них надел ранец, поднялся в воздух и всего за 90 секунд нашел девочку и ее мать. Пеший подъем к ним от машины занял бы 25 минут. После оказания первой помощи на место был вызван вертолет для эвакуации.