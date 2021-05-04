SpaceX запустила 26-ю партию спутников Starlink

SpaceX / youtube.com

Американская космическая компания SpaceX 4 мая запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников разрабатываемой SpaceX системы глобального доступа к интернету Starlink. Трансляция миссии велась на YouTube-канале компании. Этот запуск стал 26-м по счету в рамках проекта по созданию Starlink и 10-м в этом году.

Ракета-носитель со спутниками была запущена с площадки LC-39A, расположенной в Космическом центре имени Джона Кеннеди во Флориде, в 22 часа 1 минуту по московскому времени. Отделение первой ступени (многоразовый разгонный блок использовался в девятый раз) прошло штатно, и через восемь с небольшим минут ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это вторая по счету ступень Falcon 9, совершившая по девять взлетов и посадок. Изначально компания планировала использовать многоразовые ступени Falcon 9 по 10 раз, и сейчас SpaceX близка к практической реализации этого плана.

Falcon 9's first stage has landed on the Of Course I Still Love You droneship - the 9th landing of this booster pic.twitter.com/wzPjMsu2z3 — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

Через час с небольшим после запуска ракеты все спутники были одновременно выведены на орбиту. По плану SpaceX после проверки систем спутники Starlink должны подняться на рабочую орбиту высотой 550 километров при помощи собственных двигателей.

Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX's 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/hbL8UV15hk — SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021

Напомним, ранее SpaceX получила разрешение Федеральной комиссии по связи США (FCC) вывести на орбиту почти 12 тыс. спутников системы Starlink. Предполагается, что спутники будут находиться на низких орбитах и смогут обеспечить доступ к интернету по всей планете. В 2018 году SpaceX вывела на орбиту два тестовых спутника Starlink, а первую партию из 60 спутников первой версии компания запустила в мае 2019 года.

В компании отмечали, что для минимального покрытия поверхности Земли сигналом системы Starlink потребуется запустить 420 спутников, а для среднего покрытия SpaceX нужно вывести на орбиту в общей сложности 780 аппаратов. К настоящему времени компания запустила уже 1563 спутника Starlink (65 аппаратов были сведены с орбиты).

В начале сентября прошлого года в SpaceX обнародовали результаты тестирования системы. В компании сообщили, что спутники обеспечивают загрузку данных со скоростью свыше 100 Мбит/с, а малая задержка соединения позволяет играть в самые продвинутые онлайн-игры. В октябре компания начала бета-тестирование системы в Канаде и северных регионах США, и первые участники программы, получившей название "Лучше, чем ничего", высоко оценили качество и скорость интернета Starlink (сейчас программа тестирования действует также в Великобритании, Германии и Новой Зеландии). В конце февраля этого года глава SpaceX Илон Маск пообещал, что к концу 2021 года система обеспечит покрытие почти всей планеты, а скорость соединения с интернетом через Starlink достигнет 300 Мбит/с.