Фото NEWSru.com Соцсеть Facebook снабдила оптимистичные публикации Джо Байдена и Дональда Трампа об итогах президентских выборов пометками, которые гласят, что подсчет голосов продолжается, и итоги выборов пока не определены

Фото NEWSru.com

Соцсеть Facebook снабдила оптимистичные публикации Джо Байдена и Дональда Трампа об итогах президентских выборов пометками, которые гласят, что подсчет голосов продолжается, и итоги выборов пока не определены. Соответствующие плашки появились под несколькими последними записями на публичных страницах Трампа и Байдена в Facebook.

В соцсети сообщили, что поводом для появления уточнений о продолжающемся подсчете голосов послужили заявления Трампа, который назвал себя победителем выборов. Такие пометки появились и в принадлежащем Facebook сервисе Instagram. В сообщении соцсети уточняется, что ремарки об отсутствии официальных итогов голосования будут появляться под постами обоих кандидатов.

Once President Trump began making premature claims of victory, we started running notifications on Facebook and Instagram that votes are still being counted and a winner is not projected. We're also automatically applying labels to both candidates' posts with this information. pic.twitter.com/tuGGLJkwcy— Facebook Newsroom (@fbnewsroom) November 4, 2020

Напомним, к настоящему времени итоги выборов подведены в большинстве штатов, но в ряде ключевых штатов подсчет бюллетеней продолжается и может затянуться из-за необходимости посчитать присланные по почте бюллетени. В некоторых штатах законодательство позволяет принимать и считать эти бюллетени в течение нескольких дней после дня основного голосования. Трампа уже заявил о намерении добиться аннулирования этих бюллетеней через суд в связи с возможностью фальсификации этих голосов. Ранее сервис микроблогов Twitter пометил запись Трампа о попытках украсть результаты выборов как недостоверную.

Пока что ключевые американские СМИ, следящие за результатами выборов онлайн, фиксируют лидерство Джо Байдена как по общему числу голосов избирателей, так и по голосам выборщиков от каждого штата, которые являются решающими для победы. Так, по данным Fox News у Байдена есть 238 голосов выборщиков, а у Трампа - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов, но предварительные итоги в большинстве оставшихся штатов пока отдают победу действующему президенту.