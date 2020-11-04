Соцсеть Facebook снабдила оптимистичные публикации Джо Байдена и Дональда Трампа об итогах президентских выборов пометками, которые гласят, что подсчет голосов продолжается, и итоги выборов пока не определены
 
Соцсеть Facebook снабдила оптимистичные публикации Джо Байдена и Дональда Трампа об итогах президентских выборов пометками, которые гласят, что подсчет голосов продолжается, и итоги выборов пока не определены
Фото NEWSru.com

Соцсеть Facebook снабдила оптимистичные публикации Джо Байдена и Дональда Трампа об итогах президентских выборов пометками, которые гласят, что подсчет голосов продолжается, и итоги выборов пока не определены. Соответствующие плашки появились под несколькими последними записями на публичных страницах Трампа и Байдена в Facebook.

В соцсети сообщили, что поводом для появления уточнений о продолжающемся подсчете голосов послужили заявления Трампа, который назвал себя победителем выборов. Такие пометки появились и в принадлежащем Facebook сервисе Instagram. В сообщении соцсети уточняется, что ремарки об отсутствии официальных итогов голосования будут появляться под постами обоих кандидатов.

Напомним, к настоящему времени итоги выборов подведены в большинстве штатов, но в ряде ключевых штатов подсчет бюллетеней продолжается и может затянуться из-за необходимости посчитать присланные по почте бюллетени. В некоторых штатах законодательство позволяет принимать и считать эти бюллетени в течение нескольких дней после дня основного голосования. Трампа уже заявил о намерении добиться аннулирования этих бюллетеней через суд в связи с возможностью фальсификации этих голосов. Ранее сервис микроблогов Twitter пометил запись Трампа о попытках украсть результаты выборов как недостоверную.

Пока что ключевые американские СМИ, следящие за результатами выборов онлайн, фиксируют лидерство Джо Байдена как по общему числу голосов избирателей, так и по голосам выборщиков от каждого штата, которые являются решающими для победы. Так, по данным Fox News у Байдена есть 238 голосов выборщиков, а у Трампа - 213. Для победы необходимо набрать 270 голосов, но предварительные итоги в большинстве оставшихся штатов пока отдают победу действующему президенту.