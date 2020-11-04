Eindhoven University of Technology Исследователи предложили использовать железный порошок в качестве источника возобновляемой энергии

Eindhoven University of Technology

Группа исследователей из Технического университета Эйндховена (Нидерланды) совместно с пивоваренной компании Swinkels Family Brewers и консорциумом Metal Power разработала метод использования железного порошка в качестве источника чистой и возобновляемой энергии. Об этом сообщается на сайте университета.

Система, установленная на пивоварне Swinkels Family Brewers, позволяет сжигать железный порошок, получая необходимое для варки пива тепло в количестве, достаточном для производства 15 млн бокалов пива в год. При этом при сжигании порошка не вырабатывается углекислый газ, а единственным продуктом горения является окись железа (ржавчина), который при помощи электролиза можно снова превратить в железный порошок. При этом эффективность такого восстановления может достигать 80%.

"Мы чрезвычайно гордимся тем, что стали первой компанией, которая испытала это новое топливо в промышленных масштабах, чтобы помочь ускорить энергетический переход", - заявил генеральный директор Swinkels Family Brewers Пер Свинкелс, пообещав, что компания продолжит инвестировать в эту технологию.

A world premiere today at our Bavaria Brewery: the first industrial installation on iron fuel has been taken in to production. It's a CO2 free and circular way to create thermic energy that we can use in our brewing processes. Thanks to our cooperation with @TUeindhoven pic.twitter.com/v9CnqxUPqK— Peer Swinkels (@Peer_Swinkels) October 29, 2020

Исследователи полагают, что предложенный метод сжигания и восстановления железного порошка может найти широкое применение. В частности, сейчас команда работает над энергетической установкой мощностью 1 МВт и планирует создать установку мощность 10 МВт в 2024 году. К 2030 году ученые планируют переоборудовать под сжигание железного порошка несколько угольных электростанций, пишет New Atlas.