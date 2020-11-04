SomeMeans / DepositPhotos Telegram заплатит американскому стартапу свыше 620 тыс. долларов за отозванный иск о правах на товарный знак Gram

SomeMeans / DepositPhotos

Окружной суд США по Северному округу Калифорнии обязал компанию Telegram Messenger Inc. возместить судебные издержки в размере свыше 620 тысяч долларов американскому стартапу Lantah LLC. В 2018 году мессенджер Telegram подал к Lantah иск из-за прав на товарный знак Gram, а в августе этого года иск был отозван в связи с закрытием проекта криптовалюты Gram.

Как пишет ZDNet, о том, что Telegram придется возместить Lantah судебные издержки в связи с отзывом иска о правах на товарный знак, стало известно сразу после отзыва, а теперь суд определил точную сумму компенсации. Мессенджер должен выплатить стартапу 6,7 тыс. долларов компенсации собственных расходов компании и 618,2 тыс. долларов, чтобы компенсировать расходы на адвоката. При этом Lantah требовала от Telegram свыше 1,6 млн долларов, но суд снизил компенсацию.

Компания Lantah была создана в 2017 году. Как следует из материалов, размещенных на ее сайте, Lantah намерена создать торговую площадку на блокчейне. 25 февраля этого года Lantah подала заявление о регистрации прав на торговый знак Gram в патентное ведомство США. В заявке Lantah указывалось, что компания будет использовать Gram "как виртуальную криптовалюту".

В иске Telegram утверждалось, что мессенджер "утвердил" свое право на название Gram раньше. Если в Lantah заявляли о планах использовать данный товарный знак в будущем, то Telegram в тот момент уже использовал его, причем со значительным успехом, говорилось в иске мессенджера.

В июне этого года Telegram и Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заключили мировое соглашение в рамках тяжбы, которая помешала компании Павла Дурова запустить блокчейн-платформу TON и криптовалюту Gram. По условиям соглашения Telegram должна вернуть инвесторам проекта 1,22 млрд долларов из вложенных ими 1,7 млрд долларов. Также компания должна была в течение месяца выплатить штраф в 18,5 млн долларов и уведомлять SEC о выпуске криптовалюты в течение следующих трех лет не позднее чем за 45 дней до предполагаемой эмиссии.