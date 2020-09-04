4 сентября с китайского космодрома Цзюцюань была запущена ракета-носитель Long March-2F, которая вывела на орбиту многоразовый космический аппарат. Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

Какие-либо подробности об этом аппарате, включая сведения о его типе, не раскрываются. Известно лишь, что после завершения орбитальной миссии он должен совершить посадку на территории Китая.

Как напоминает N+1, в 2017 году в Китае объявили о плане вывести на орбиту возвращаемый космоплан в 2020 году (возможно именно этот космоплан и был выведен на орбиту при помощи ракеты Long March-2F). Тогда сообщалось, что этот аппарат сможет доставлять на орбиту Земли грузы и людей и позволит увеличить число космических запусков, одновременно снизив их стоимость. Кроме того, сообщалось, что к 2045 году китайские разработчики намерены создать возвращаемый космоплан с атомной бортовой энергетической установкой.

Для ракеты-носителя Long March-2F этот запуск стал 14-м по счету. Впервые она была запущена в ноябре 1999 года. Все запуски ракеты были признаны успешными.

China successfully launched a reusable experimental spacecraft with a Long March-2F rocket from Jiuquan Satellite Launch Center Friday. The spacecraft will test reusable technologies during its flight, providing technological support for the peaceful use of space.#ifnotforchina pic.twitter.com/uRUv0PNfcx— LILYFRESH (@LILYFRESH7) September 4, 2020

Напомним, в мае в Китае успешно испытали космический корабль нового поколения, предназначенный для доставки космонавтов и грузов на будущую китайскую орбитальную станцию. Он способен вместить до шести человек, а его масса может составлять от 14 до 20 тонн.

Испытательный полет на орбите высотой от 300 километров до 8 тыс. километров прошел без экипажа на борту. В ходе миссии специалисты проверяли работу различных систем корабля, включая теплозащитные экраны, систему управления и систему обнаружения утечки воздуха. Все проверки были признаны успешными.