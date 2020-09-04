Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин направил заместителю главы Минкомсвязи Олегу Иванову письмо с методикой расчета недополученной выручки операторов связи от обеспечения бесплатного доступа к социально значимым сайтам в рамках проекта "Доступный интернет".

В письме Шохина говорится, что методика была подготовлена для определения механизмов компенсации операторам потерь от этого проекта, пишет "Коммерсант", уточняя, что ранее Иванов в письме Шохину писал, что Минкомсвязи и Минфин изучают возможность возмещения потерь операторов и исключения риска дополнительного налогообложения для них при оказании бесплатного доступа к значимым сайтам.

1 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что кабмин рассматривает возможность возмещения операторам затрат на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым сайтам. По его словам, сейчас речь идет о том, чтобы позволить операторам размещать на сайтах с бесплатным доступом рекламу и ссылки, которые бы перенаправляли пользователей на ресурсы с платным доступом. По словам источников издания, в Минкомсвязи также обсуждали идею предоставить операторам налоговые вычеты с закупок оборудования для модернизации и расширения емкости сетей.

По словам представителя "ВымпелКома", оператор готов к обсуждению разных механизмов компенсации потерь, но эти компенсации должны быть равнозначны затратам компаний, а порядок их расчета - простым.

"Важно, что Минкомсвязи осознает риски операторов от проекта, поэтому мы готовы продолжать совместную работу по определению оптимальной модели его исполнения", - заявила руководитель рабочей группы РСПП по проекту "Доступный интернет" Ирина Левова, напомнив, что РСПП предлагает дать операторам возможность взимать с граждан плату за доступ к сети связи в рамках проекта.

Напомним, в середине января президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, анонсировал проект "Доступный интернет". Тогда Путин предложил обеспечить пользователям бесплатный доступ к социально значимым отечественным ресурсам. В конце января стало известно, что в рамках реализации этого проекта с 1 марта 2020 года доступ к порталу госуслуг и сайтам федеральных и региональных органов власти в России станет бесплатным, однако соответствующее постановление правительства не было вовремя согласовано, а в Минкомсвязи начали готовить поправки в законодательство, которые должны вступить в силу в декабре 2020 года.

В начале апреля Минкомсвязи обнародовало список из 391 сайта - в рамках эксперимента, который должен был идти до 1 июля, операторы МТС, "МегаФон", "ВымпелКом" (бренд "Билайн"), "Ростелеком", а также "Эр-телеком холдинг" (бренд "Дом.ру") должны были предоставлять абонентам бесплатный доступ к этим ресурсам. Провайдеры должны обеспечивать доступ к социально значимым сайтам со скоростью не ниже 10 Мбит/с. Если тариф абонента предусматривает более высокую скорость, то операторы имеют право урезать ее до 10 Мбит/с. Вскоре Ирина Левова заявила, что потери операторов от реализации проекта могут достичь 200 млрд рублей, если Минкомсвязи не сократит список социально значимых ресурсов.

Позднее этот перечень сократили более чем на 20 ресурсов: из него убрали сайты, посвященные здоровью и медикаментам, но добавили образовательные ресурсы и сайты госорганов. 30 июня стало известно о продлении эксперимента до 31 декабря 2020 года.

В июле в комиссии РСПП по связи и IT пришли к выводу, что провайдеры домашнего интернета за три месяца эксперимента по реализации проекта "Доступный интернет", недополучили 190-220 млн рублей выручки. Дополнительные затраты каждого участника эксперимента на приобретение и установку оборудования составили от 30 млн до 100 млн рублей, а на сервисное обслуживание и техподдержку - от 5 млн до 20 млн рублей. Эти оценки были сделаны на основе данных самих операторов.

В отчете комиссии также говорилось, что общие потери и затраты операторов фиксированной связи могут составить около 6,8 млрд рублей в первый год запуска проекта, а затем - 5,5 млрд рублей ежегодно. При подключении к проекту операторов мобильной связи упущенная выручка рынка составит минимум 110 млрд рублей в год. Ранее речь шла о потерях в 150 млрд рублей в год.