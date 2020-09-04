Россияне стали активнее покупать флагманские смартфоны

Доля смартфонов стоимостью более 50 тыс. рублей на российском рынке по итогам января-августа 2020 года достигла рекордных 30% в денежном выражении и 7% в штуках (1,4 млн устройств общей стоимостью около 100 млрд рублей). Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные группы "М.Видео-Эльдорадо". Годом ранее доля таких смартфонов в денежном выражении составляла 23%.

В целом российский рынок смартфонов демонстрирует положительную динамику с июня, а по итогам восьми месяцев 2020 года продажи выросли на 6,5% в натуральном и 13% в денежном выражении: всего было продано 20,2 млн смартфонов на сумму 342 млн рублей. Средняя стоимость одного смартфона за это время выросла на 6% и составила 16,9 тыс. рублей.

В "М.Видео-Эльдорадо" напомнили, что повышенный спрос на дорогие смартфоны наблюдался еще весной. В первом квартале 2020 года в России по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вдвое выросли продажи смартфонов дороже 100 тыс. рублей. Ритейлеры объясняли этот рост обвалом рубля, из-за которого люди поспешили приобрести смартфоны по старым ценам. Если до середины марта около 60% смартфонов дороже 100 тыс. рублей покупали в кредит, то во второй половине месяца доля таких покупок сократилась до 30% - остальные устройства покупали с полной оплатой.

Новый всплеск продаж в "М.Видео-Эльдорадо" объясняют реализацией отложенного спроса после карантина. По словам руководителя департамента "Телеком" ритейлера Владимира Чайки, покупатели все чаще выбирают производительные смартфоны, мощность которых позволит пользоваться устройствами два-три года. Кроме того, ассортимент флагманских смартфонов расширяется за счет появления новых устройств китайских компаний, но лидерами в этом сегменте пока остаются Apple и Samsung. В компании считают, что к концу текущего года доля флагманских устройств на рынке может вырасти еще больше за счет выхода новинок, включая устройства с гибким дисплеем, и снижения цен на флагманы прошлых лет.

Как отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, за последние годы стоимость флагманских устройств на российском рынке выросла почти вдвое. Но дорогие смартфоны покупаются на длительный срок, и с учетом программ подписок и рассрочек на год и больше ежемесячная стоимость владения устройством для пользователей фактически не изменилась в сравнении с ежегодной покупкой более дешевых устройств.